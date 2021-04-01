場邊人語／愚人節時 職棒開始

這可不是開玩笑；MLB將於4月1日揭幕，預定於10月3日結束。

30支球隊完成在佛羅里達州和亞利桑納州的春訓後，紛紛趕回主場或者前往客場，落實最後階段防疫工作，並且歡天喜地地迎接部分球迷回流進入球場。美東時間1日午後1時5分，主場在紐約的的洋基 隊迎戰來自加拿大多倫多的藍鳥隊，率先展開這個球季162場的賽程。

位在紐約市 布朗士區的洋基球場，最近一次向球迷開放是於2019年10月18日由洋基隊對抗休士頓太空人隊，現場吸引4萬8483人；去年縮水的球季，球隊出賽60場，場場都是「空城計」，今年例賽的第1場比賽，主管單位同意局部設定1萬850名旁觀上限。

這場始業活動，雙方分別排定左右護法先發。洋基隊是身高6呎4吋、現年30歲的當家右投手柯爾（Gerrit Cole） ，藍鳥隊調派身高6呎3吋、現年34歲的南韓籍左投柳賢振（Hyun Jin Ryu）挑戰。 柯爾在春訓中先發登板5次，有3場獲勝；他在2020年球季12次先發73局，戰績7勝3敗，勝率為70%，防禦率達到2.84，累積三振對方94次，四壞球保送17次，被擊出53支安打，14次全壘打。

柯爾於2019年12月11日和洋基隊簽訂為期9年總價3億2400萬元的長約，至今還沒有機會證明他的高薪與其能力相稱。洋基隊期待柯爾本季能夠主投200局，再度展現他2019年球季的巔峰。當年他先發32場共212.1局，戰績20勝5敗，勝率為80%，防禦率2.50，累積三振326次，是全聯盟之最；四壞球保送48次，被擊出142支安打，29次全壘打。

柳賢振在春訓也先發登板3次，有1場勝投；他在2020年迷你球季，12次先發共67局，戰績5勝2敗，勝率為71.4%，防禦率2.6，累積三振94次，四壞球保送17次，被擊出60支安打，其中有6支全壘打。

柳賢振於2019年12月23日和藍鳥隊簽訂為期4年總價8000萬元的合約，在此之前，他在洛杉磯道奇隊效力6個球季，一直是國聯表現最搶眼的主戰投手。細看目前藍鳥隊的陣容，柳賢振無疑是領銜的鎮隊之寶，球隊始終未曾忘記他在2013球季轉戰花旗，先發30場192局拿下美國 職棒生涯首次14勝。他在2019年例行球季29場先發共182.2局，戰績14勝5敗，勝率為73.7%，防禦率2.32，累積三振163次，四壞球保送24次，被擊出160支安打，其中有17支全壘打。球隊難免期許他「大膽挑重擔」。

柯爾和柳賢振的王牌對決，預告了大聯盟的競技新常態。