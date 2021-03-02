場邊人語／集體印記 改換不急

組織標誌，是集體生活的印記；符號或者圖像，記錄著大家一起走過的來時路，其實並不著意於每個人的步伐、步速，甚至出腳擺手是否正確。

現年59歲的費城76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers），2月26日在接受美國全國性廣播暨電視運動脫口秀節目「艾森時間」（The Rich Eisen Show）訪談時指出，如果有人執意要改換NBA的官方標誌（Logo），他認為最合適的主角人物應該是芝加哥公牛隊的「空中飛人」喬丹（Michael Jordan），而不是已故的洛杉磯湖人 隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）。

但是他也質疑是否「為改變而改變」；他直白地說「通常做出改換是出於歷史因素，或者是發現有不妥之處。衛斯特（Jerry West）一直都相稱地做為官方標誌的主題人物，我對於他繼續扮演同樣角色沒有異議」。他還反問「難道我們每隔20年或者30年，就要更換一次標誌？」

自從布萊恩於2020年1月26日乘坐直升機意外罹難以來，許多球迷和大聯盟球員都在討論如何紀念他。布魯克林籃網隊組織後衛厄文（Kyrie Irving）2月25日再度公開表態，要求聯盟正式使用布萊恩的肖像做為全聯盟的共同標記，他說「身為土生土長的黑人（王牌），我認為持續推動我們的世代、文化前進，是我的責任」(As a native Black man, as a native Black king, I think it's part of my responsibility to continue to push our generation, our culture, forward.)。

瑞佛斯生於芝加哥，1983年10月28日以球員身分加盟奧蘭多魔術隊，職司組織後衛，總共代表過4支球隊出賽過864場；他於2000-01球季起轉任總教練，2008年6月17日率領波士頓塞爾蒂克隊擊敗洛杉磯湖人隊，勇奪年度總冠軍。2020年10月3日，他應聘出任76人隊總教練；該隊至今戰績22勝12敗，在大聯盟東區居首。

瑞佛斯的球員經歷和教練履歷，造就他成為北美地區職業籃球圈目前最具有代表性的意見領袖，以及最受推崇的非洲裔運動天地領袖。

衛斯特現年82歲，生於西維吉尼亞州 ，也是組織後衛，曾是1960年大聯盟選秀的榜眼，1960年10月19日穿起湖人隊球衣，連續14個球季出賽過932場例行比賽，14次當選全明星，1次成為年度總冠軍，並且入列名人堂。

衛斯特還是大聯盟傳奇的總經理，是「紫金王朝」的推手。他於1982年6月24日到2000年8月7日之間綜理湖人隊人事，共率隊晉級季後賽19次，6次榮獲年度總冠軍，並在1982年6月26日，欽點身高6呎9吋的小前鋒渥錫（James Worthy）為選秀狀元；渥錫於2003年入列名人堂。

瑞佛斯的這番觀點，觸及到的不僅是球場上「排資論輩」的話題，還有生活中相對性準確和絕對性正確的辯題。我們真的需要為改變而改變嗎，如果是這樣，又是怎麼樣的改變呢？