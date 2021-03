場邊人語／集體印記 改換不急

組織標誌,是集體生活的印記;符號或者圖像,記錄著大家一起走過的來時路,其實並不著意於每個人的步伐、步速,甚至出腳擺手是否正確。

現年59歲的費城76人隊總教練瑞佛斯(Doc Rivers),2月26日在接受美國全國性廣播暨電視運動脫口秀節目「艾森時間」(The Rich Eisen Show)訪談時指出,如果有人執意要改換NBA的官方標誌(Logo),他認為最合適的主角人物應該是芝加哥公牛隊的「空中飛人」喬丹(Michael Jordan),而不是已故的洛杉磯湖人 隊「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)。

但是他也質疑是否「為改變而改變」;他直白地說「通常做出改換是出於歷史因素,或者是發現有不妥之處。衛斯特(Jerry West)一直都相稱地做為官方標誌的主題人物,我對於他繼續扮演同樣角色沒有異議」。他還反問「難道我們每隔20年或者30年,就要更換一次標誌?」

自從布萊恩於2020年1月26日乘坐直升機意外罹難以來,許多球迷和大聯盟球員都在討論如何紀念他。布魯克林籃網隊組織後衛厄文(Kyrie Irving)2月25日再度公開表態,要求聯盟正式使用布萊恩的肖像做為全聯盟的共同標記,他說「身為土生土長的黑人(王牌),我認為持續推動我們的世代、文化前進,是我的責任」(As a native Black man, as a native Black king, I think it's part of my responsibility to continue to push our generation, our culture, forward.)。

瑞佛斯生於芝加哥,1983年10月28日以球員身分加盟奧蘭多魔術隊,職司組織後衛,總共代表過4支球隊出賽過864場;他於2000-01球季起轉任總教練,2008年6月17日率領波士頓塞爾蒂克隊擊敗洛杉磯湖人隊,勇奪年度總冠軍。2020年10月3日,他應聘出任76人隊總教練;該隊至今戰績22勝12敗,在大聯盟東區居首。

瑞佛斯的球員經歷和教練履歷,造就他成為北美地區職業籃球圈目前最具有代表性的意見領袖,以及最受推崇的非洲裔運動天地領袖。

衛斯特現年82歲,生於西維吉尼亞州 ,也是組織後衛,曾是1960年大聯盟選秀的榜眼,1960年10月19日穿起湖人隊球衣,連續14個球季出賽過932場例行比賽,14次當選全明星,1次成為年度總冠軍,並且入列名人堂。

衛斯特還是大聯盟傳奇的總經理,是「紫金王朝」的推手。他於1982年6月24日到2000年8月7日之間綜理湖人隊人事,共率隊晉級季後賽19次,6次榮獲年度總冠軍,並在1982年6月26日,欽點身高6呎9吋的小前鋒渥錫(James Worthy)為選秀狀元;渥錫於2003年入列名人堂。

瑞佛斯的這番觀點,觸及到的不僅是球場上「排資論輩」的話題,還有生活中相對性準確和絕對性正確的辯題。我們真的需要為改變而改變嗎,如果是這樣,又是怎麼樣的改變呢?