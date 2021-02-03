場邊人語／坦帕海盜 往事樂道

45年來，坦帕灣海盜隊一直和歷史同行，是由於曾經擁有也穿著12號球衣的四分衛威廉 斯（Douglas Lee Williams）。威廉斯是首位在NFL 例行賽固定先發的四分衛，隨後成為第1位參加超級盃的非裔主戰四分衛，並且是球隊榮獲22屆超級盃冠軍的推手。

NFL於1974年4月24日合議批准海盜隊成軍，成為加盟的第27支球隊，先隸屬於美聯西區小組，目前則屬於國聯南區小組。海盜隊於1975年10月31日宣布聘任執教南加大 16個球季的知名教練麥凱（John Harvey McKay）出任總教練；已故的麥凱曾經8次率領南加大現身玫瑰盃，4度率隊躍登全國王座，但在海盜隊職兵符9個球季，出戰133次，戰績為44勝88敗1和。

1976年9月12日海盜隊正式投入例行賽季，但是直到1977年12月11日才初嘗勝利滋味；因為球隊在這段期間表現跌入谷底，連續26場比賽無功而返，寫下NFL連續飲恨最長的紀錄。身高6呎4吋的威廉斯和其他四分衛比較著實搶眼許多，來自貧苦的路易斯安那州，他就讀規模有限、主要招收非裔學生的格蘭布林州立大學（Grambling State University），但是卻因此有幸受教於傳奇美式足球教練羅賓森（Eddie G. Robinson）。

威廉斯憶述已故的羅賓森教練，總是將日常生活比擬為美式足球，強調「能夠生存」是首先要務。 羅賓森本人在對非裔充滿敵意的環境中執教長達57年，累積得勝408次，學生有4000名以上，而且其中8成都順利畢業。威廉斯在大一時期只參加5場比賽就出任先發，1977年球季參加過11場比賽，傳球351次，其中181次成功，成功比率為51.4%，累積推進距離3286碼，有38次傳球達陣和18次遭到攔截，這是當時全美最佳紀錄。1977年12月4日他隨隊在日本東京以35比32擊敗天普大學，成為首支美國大學美式足球隊造訪亞洲，並且在表演賽獲勝。

威廉斯參加1978年度選秀，由海盜隊在第1輪17順位選中，同年9月2日開始參加比賽，他在海盜隊效力5個球季（1978-82），參加過67場比賽，次次都是先發，傳球1890次，其中895次成功，成功率為47.4%，累積推進距離1萬2648碼，有73次傳球達陣和73次遭到攔截。1979年9月30日，征戰才4個球季的海盜隊技驚四座，竟然開季5連勝。同年12月16日，海盜隊擊退坎薩斯城酋長隊，首次晉級季後賽。1980年9月11日在主場以10比9力克洛杉磯公羊隊，首次在全國職觀眾面前亮相。1981年12月20日，海盜隊擊敗底特律獅隊，3年內2度獲得國聯中區小組冠軍。

威廉斯於1986年到1989年轉戰華盛頓紅人隊，參加過21場比賽，14次都是先發，戰績5勝9敗，傳球617次，其中345次成功，成功率為61.7%，累積推進距離4350碼，有27次傳球達陣和20次遭到攔截。

他在1987季後賽3次先發3次告捷，其中包括1988年1月31日在紅人隊總教練吉布斯（Joe Gibbs）指導下，在加州聖地牙哥以42比10大勝丹佛野馬隊，勇奪年度總冠軍。威廉斯在這場經典比賽第2節以4次傳球達陣攻下35分，其中最遠傳球距離有80碼。全場傳球29次，其中18次成功，累積推進距離340碼，有4次傳球達陣和1次遭到攔截，沒有失誤。他一次又一次援用判斷力、抗壓力和執行力，以及超級盃最有價值球員的榮銜，強而有力地回應部分總是戴著有色眼鏡藐視甚至出言恫嚇他的人的挑釁。

第55屆NFL超級盃7日（星期日）晚間6時30分起在南佛羅里達的坦帕灣詹姆斯球場（Raymond James Stadium）舉行，由坦帕灣海盜隊迎戰坎薩斯城酋長隊，海盜隊12號四分衛的傳奇是否會由布雷迪（Tom Brady）擔綱再現？