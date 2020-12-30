場邊人語／口氣不小 立契無效

負起責任，動口說比起動手做容易，也就是口氣輕易大過力氣。

NBA快艇隊12月27日在主場出戰達拉斯獨行俠隊，以124：73史無前例大分差慘遭修理後，得分後衛喬治（Paul George）竟然直白聖誕節過爽了，收假但是卻未能收心，大不了敗戰責任一人扛起。NFL華盛頓隊當天也在主場迎戰卡羅萊納黑豹隊，本來計畫奪下國聯東區小組冠軍，但是先發四分衛哈斯金斯（Dwayne Haskins）上半場就出現3次失誤，全場28次傳球14次成功，但僅累積推進154碼，沒有傳球得分，還有2次傳球遭到對方攔截。韓尼克（Taylor Heinicke）在第4節替補哈斯金斯，反而有19次傳球機會12次成功，累積推進137碼，還有1次傳球達陣。黑豹隊在終場以20：13奏捷。

27歲的韓尼克沒有經過年度選秀程序加入球隊，從陪練球員起步。他在完成大聯盟處女秀之後，預訂於2021年1月3日在客場對仗費城老鷹隊；可能成為1993年以來華盛頓隊第31位先發四分衛。至於正在養傷的36歲資深四分衛史密斯（Alex Smith），也可能在這場關鍵比賽上陣救場。

華盛頓隊總教練瑞維拉（Ron Rivera） 12月28日在徵得球隊東主史耐德（Daniel Snyder）同意後，親自面告哈斯金斯，感謝他兩年來的貢獻，但是雙方最好就此分道揚鑣。哈斯金斯稍後透過推特表示「我對於沒有符合大聯盟四分衛的水平負起全部責任，我將因為這次經歷變成一個更好的個人和球員」。

23歲的哈斯金斯生於新澤西州 中部，於馬里蘭州就讀高中，大學時期效力於俄亥俄州 立大學。他在大學時期只出賽2個球季，總共累積推進距離5396碼和54次傳球達陣；在2018年就讀大二時就有533次傳球373次成功，累進距離有4831碼，還有50次傳球得分和8次傳球遭到攔截。

身高6呎3吋的哈斯金斯參加2019年度聯盟選秀，由華盛頓紅人隊在第1輪第15順位圈選；當年的狀元是來自奧克拉荷馬大學的四分衛穆雷（Kyler Murray），目前效力於亞里桑納紅雀隊。來自杜克大學的四分衛瓊斯（Daniel Jones）同年以第1輪第6順位由紐約 巨人隊選中。

華盛頓隊寄望哈斯金斯能夠肩挑重任，因為這些年以來，球隊一直在尋找一位年輕但是穩靠的四分衛。然而，他2個球季出賽16場，其中13次是先發，總共累積推進距離只有2804碼，12次傳球達陣，14次傳球遭到攔截，戰績是3勝10敗，包括本賽季1勝5敗。目前在巴爾迪摩烏鴉隊效力的四分衛葛里芬（Robert Lee Griffin III）曾是紅人隊2012年選秀榜眼，他以過來人的口氣告訴哈斯金斯「安啦！你才23歲！學個經驗再來過」。

哈斯金斯12月11日曾與瑞維拉交談，對於第2次違反防疫規定私下開趴群聚，造成球隊公共衛生和安全受損，「個人負起全部責任」，並且在球隊爭取晉級季後賽的關鍵時刻，對於自己不負責任和不成熟的行動向隊友致歉。

不斷抱歉，老毛病卻再現，結局只有說再見。