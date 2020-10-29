場邊人語／到期如願 光芒留怨

技術數據分析，提供一般活動常態，臨場綜合評估，呈現即時互動狀態。常態是趨勢，狀態是優勢。

10月27日坦帕灣光芒隊和洛杉磯道奇 隊在德州對壘，吸引1萬1437名現場球迷，道奇隊在第6局下才突破封鎖得分，光芒隊雖然在第1局上就由第2棒阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）揮出右外野378英尺的陽春全壘打，卻是3小時28分鐘長的球賽中全隊唯一得分。道奇隊在終場以3：1獲勝，如願以償躍登MLB大聯盟第116屆年度總冠軍寶座，是10月11日湖人隊榮獲NBA總冠軍以來，另一支掛著洛杉磯招牌的球隊稱雄。

這場比賽的亮點是光芒隊的27歲左投史奈爾（Blake Snell）的搶眼先發表現，然而全場的敗筆也正是該隊42歲總教練凱許（Kevin Cash）在史奈爾獨力抗敵沒有失分時，由30歲的安德森（Nick Anderson）替換；安德森提油上場救火，只投0.1局10球面對3名打者，就將防線撕開大裂口，讓前2次遭三振出局的道奇隊第1棒貝茲（Mookie Betts）先擊出二壘安打，然後利用暴投衝到三壘，最終返回本壘搶下超前分。安德森不僅救援失敗，而且必須承擔敗戰。

凱許賽後表示，他是根據大數據分析結論，認為史奈爾當時雖然只用73球投到5.1局，卻已經面對18名打者，也就是遭遇對方2輪打擊，史奈爾如果再面對貝茲可能有百害而無利。其實史奈爾這場比賽投出9次三振沒有四壞球，只被擊出2支安打。

無論凱許如何辯解自己對於調度史奈爾沒有預設立場，時間將會證明，在關鍵的奪標時刻，他雖然勤於翻看書面材料，然而由於缺乏實戰經驗，在比賽現場未能觀察入微掌握球賽即時脈動。

回想2003年10月16日在紐約，波士頓紅襪隊和洋基 隊進行美聯冠軍爭奪賽第7戰，雙方戰至11局才由洋基隊勝出；多年來球迷和球評仍在討論，如果當年紅襪的主教練利托（Grady Little），在8局下5：2領先時就換下表現稱職先發投手馬丁納茲（Pedro Martínez），結局是否會改變？馬丁納茲當年主投7.1局123球，有8次三振和1次四壞球，被擊出10支安打責失5分。

來自古巴的阿羅沙瑞納是季後賽表現最耀眼的球星，在25個打席中擊出10支全壘打、14支多壘打、29支一壘安打，也是1939年以來，第2位大聯盟菜鳥在「世界大賽」揮出3支全壘打。而且他在第1局上擊出全壘打，創下前所未見「世界大賽」連續5場每次登場都能先馳得點。

數據其實還是有用的。「世界大賽」至今已經有68次出現3勝2負的局面，而且其中44支取得這種戰績的球隊最終成為總冠軍，比率達到65.7%。其言正是。