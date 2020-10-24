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場邊人語／培育能人 教練重任

彭廣揚

●身為球隊的總教練，口袋裡的戰術劇本有多少套固然重要，然而更要緊的是，麾下能有多少新鮮人和和悍將可以融會貫通、瀟灑發揮？

NBA例行賽季和季後賽已於10月11日順利結束，各個球隊當務之急，是及時調整總經理或者總教練人選，以便進行後續相關自由球員續約、轉隊談判，以及決定11月18日年度選秀的通盤人事策略。

洛杉磯快艇隊於10月20日正式宣布圈選球員出身、曾於2016年1月22日到2018年10月28日帶領過克里夫蘭騎士隊，現年43歲的魯烏（Tyronn Lue）成為球隊第26任總教練，矢志走出西區西區「老二」陰影，朝向年度總冠軍奪標之路邁進。

紐奧良鵜鶘隊也在10月21日拍板，由有大學教練經驗，出任過邁阿密熱火隊助理教練8年、曾經率領過奧蘭多魔術隊、熱火隊、底特律活塞隊，現年61歲的大范甘迪（Stan Van Gundy）接掌。

魯烏和大范甘迪的重責大任都是需要適時扮演「聽話」的角色，聆聽年輕球員的個別心聲和意見反饋。目前在NBA球隊之中，鳳凰城太陽隊平均年齡為24.49歲，和芝加哥公牛隊、金州勇士隊、明尼蘇達灰狼隊、紐約尼克隊都屬於「年輕」隊伍。而以全隊平均年齡來說，休士頓火箭隊以30.24歲最年長，堪用「老」字形容隊員平均年齡的隊伍，主要是指洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊、達拉斯獨行俠隊和猶他爵士隊。

鵜鶘隊剛滿20歲、身高6呎6吋的大前鋒威廉森（Zion Williamson），不僅是球隊的狀元瑰寶，更有可能成為領先群倫的「世紀之星」。他從2020年1月22日起加入球隊出賽，在前15場比賽就有362分收穫；可惜在例行賽季只參加24場比賽。大范甘迪的職籃累積作戰經驗，集中在東區球隊和賽事，他將如何周旋於西區人與事之間？此外，如何協助防護威廉森避免受傷，以及圍繞著他逐漸發展出堅強搭配陣容，這些挑戰將持續地考驗著以治軍嚴明、強固防守著稱的大范甘迪。

魯烏在眾多候選人之中出線，關鍵因素是他既知道如何聽進教練的叮囑，又知道怎麼樣和球員「說話」。快艇隊復賽後的行情開高走低，季後賽第1階段雖然戰勝達拉斯獨行俠隊，第2階段和丹佛金塊隊交手，卻變成對手首創紀錄的對象，連續3場比賽稱臣遭到淘汰。快艇隊在這個球季又是事與願違，隊伍中出線忿忿不平的聲音，質疑29歲的雷納德（Kawhi Leonard）和30歲的喬治（Paul George）是否配稱超級戰將？年紀只比兩人稍長的魯烏有機會和他們「對話」甚至「訓話」嗎？

培育能人 教練重任。

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