場邊人語／固守搶攻 職棒夠瘋

老將守城，新秀攻堅，單局爆發，起死回生。

10月14日洛杉磯道奇 隊和亞特蘭大勇士 隊在德州阿靈頓接戰，坦帕灣光芒隊和休士頓太空人隊在南加州聖地牙哥會戰。道奇隊第1局上就得到11分，締造大聯盟戰史紀錄；全場擊出16支安打，終場以15：3大勝，在國聯冠軍系列賽拿到首勝。太空人隊出戰坦帕灣光芒隊，在第1局2人出局後，由第3棒二壘手亞土維（Jose Altuve）轟出全壘打先馳得點，第3、5局相繼得分，終場以4：3取勝，在美聯爭冠系列賽首次勝出。

道奇隊和勇士隊並沒有在季後賽 對壘爭奪總冠軍的經驗，但是雙方曾在1996年、2013年和2018年3度在國聯分區賽遭遇，而勇士隊只在1996年勝出。

道奇隊在這次系列戰連敗2場後，就寄望往日佳例重現；回想1981年10月6日到11日，道奇隊和太空人隊爭奪國聯分區冠軍，先是苦吞2敗之後連3勝淘汰對手，接著在10月20日和21日，在爭奪世界大賽冠軍時連敗給紐約洋基隊後再奪4連勝，於28日在客場慶祝奪冠。

勇士隊先發投手是剛滿25歲的右投懷特（Kyle Wright），生涯未曾先發隊陣道奇隊；今年首次參加季後賽，在10月8日先發登板對抗邁阿密馬林魚隊時，主投6局沒有失分拿到勝投。然而14日出賽時，用了28球面對9名打者主投0.2局，沒有三振但是有2次四壞球，遭擊出5支安打、2支全壘打，責失7分，防禦率高達94.5。

道奇隊曾於1954年8月8日在紐約布魯克林「艾貝茲球場」（Ebbets Field）創下單局13分紀錄。勇士隊最近一次在季後賽單局遭到「修理」，是2019年10月9日在主場於國聯分區冠軍賽第5戰迎戰聖路易紅雀隊；紅雀隊在第1局就攻進10分。

但是勇士隊也曾於2020年9月9日給予馬林魚隊一次難忘的教訓，在第2局下就奪得11分，全場23支安打，終場以29：9狂勝。

太空人隊對戰光芒隊，全場關注焦點放在36歲右投葛蘭基（Zack Greinke）；他曾短暫效力過安納罕天使隊和洛杉磯道奇隊，14日是職涯第19次在季後賽以先發身份登板，也是最近10次季後賽首次拿到勝投。他以93球面對23名打者，主投6局有7次三振和1次四壞球，遭擊5支安打、1支全壘打，責失2分，防禦率3。在此之前，葛蘭基曾在2019年10月7日先發出戰光芒隊，主投3.2局有5次三振和1次四壞球，遭擊出5支安打、3支全壘打、責失6分，防禦率14.73。

光芒隊25歲的古巴籍外野手阿羅沙瑞納（Randy Arozarena），在第4局上一好三壞後擊出左外野375英尺遠全壘打，是隊史上第3名「菜鳥」，在菜鳥球季季後賽就擊出5支以上全壘打。另外兩名前輩是2008年球季的隆戈利亞（Evan Longoria）和2015年球季的史瓦伯（Kyle Schwarber）。

固守搶攻， 職棒夠瘋。