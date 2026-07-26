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追求雙贏 澤倫斯基：烏將在美設廠 生產無人機

編譯茅毅／綜合報導
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美烏除了擬合作生產「愛國者」防空系統，還計畫合作生產無人機。圖為一位烏克蘭軍人在...
美烏除了擬合作生產「愛國者」防空系統，還計畫合作生產無人機。圖為一位烏克蘭軍人在烏境某處檢查烏克蘭FP-1遠程無人機。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基在24日播出的專訪說，基輔和華府在生產無人機的合作上，將納入一家美國工廠，「以生產運用烏克蘭先進技術的無人機」。他接受美國極右翼部落客盧默(Laura Loomer)專訪時說，「我們將在美國蓋一座巨大的工廠，我們想要在美國擁有幾條無人機生產線」。

一位白宮官員24日表示，川普總統與澤倫斯基預定28日在華府舉行會談。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日聲稱，鑒於俄烏和平前景渺茫，「我國將戰鬥到底，直到徹底勝利」，但仍將等待美國提出的新提議。

澤倫斯基24日在以錄影方式發布的演說表示，一枚俄國彈道飛彈同日攻擊基輔市郊，釀成10人喪生、近100人受傷，被鎖定的是一個舉辦國防工業活動的運動中心。

澤倫斯基對盧默指稱，「重要的(無人機)技術，這是我們有的。美國也有很棒的技術，烏美的無人機協議是雙贏」。他自豪於烏克蘭現有的無人機技術，即使無人機遠在3000多公里外，「照樣能操作和運作，而且距離甚至還能更遠」。

華府一位知情人士指出，在本周「川澤會」前夕，兩國一項(相關)協議的細節目前仍有待解決。路透上周則引述一位知情人士報導，烏克蘭此前已同意對美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢」計畫。六家烏企已拿到許可證，每家可各出口約100架無人機。

有烏媒報導，烏美此前已簽署意向書，為兩國建立聯合生產無人機的夥伴關係奠基。

另外，北約成員國義大利國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)對義國媒體共和報透露，他已邀15日被澤倫斯基撤換的烏克蘭前防長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)擔任顧問。克羅塞托說，費多羅夫被撤換那天，「我就打給他」，問他願不願意來當顧問，並盛讚他是「軍事革新的推手；徹底改寫烏俄戰場遊戲規則的人士之一」。克羅塞托還說，費多羅夫對此的反應是「感動」。

精華 FAQ

  • 他表示，烏克蘭與華府的合作將納入一家美國工廠，在美國建立多條無人機生產線，生產運用烏克蘭先進技術的無人機，並強調這是雙贏安排。

  • 報導指出，烏美先前已簽署意向書，路透並稱烏克蘭已同意對美出口無人機，參與五角大廈的「無人機優勢」計畫，且有6家烏企取得出口許可。

  • 澤倫斯基說基輔遭俄國彈道飛彈攻擊造成10死、近100傷；川普與澤倫斯基預定28日會談，而俄方則稱和平前景渺茫，將戰鬥到底直到徹底勝利。

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