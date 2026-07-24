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南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

編譯周辰陽／即時報導
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(...
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

全球記憶體晶片大廠SK海力士的億萬富豪掌門人、SK集團會長崔泰源，與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」24日出現重大進展，發回更審判決出爐，崔泰源須向盧素英支付9440億韓元（約6.76億美元）。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，首爾高等法院家事第1庭認定，盧素英可分得夫妻共同財產的三分之一（33.3%），但SK股票價格仍以2024年4月16日前次上訴審言詞辯論終結時的股價計算，判決崔泰源應向盧素英支付9440億韓元，並自判決確定次日起至全部清償之日止，按年息5%支付遲延利息，訴訟費用由雙方各自負擔。

根據報導，一審認定崔泰源持有的SK股份不屬於分割對象，二審則考量盧素英及父親盧泰愚對SK集團成長的貢獻，認定SK股份也應分割，因此按夫妻共同財產35%的分割比例，判決崔泰源向盧素英支付1兆3808億韓元。由於兩審判斷不一，財產分割金額也從一審的665億韓元增至二審的1兆3808億韓元，相差逾20倍。

南韓大法院2025年10月撤銷二審判決的財產分割部分，發回更審，認為不應將所謂「盧泰愚祕密資金」300億韓元計入盧素英的貢獻程度。大法院指出，即使這筆祕密資金確實已經交付，也屬於「不法原因給付」，不具法律保護價值，但並未撤銷「SK股票也屬於分割對象」的判斷。法界隨後推測，更審將排除這筆祕密資金對盧素英貢獻程度的影響，重新計算分割比例。

更審維持SK股票也屬於分割對象的認定，但依照大法院判決，將財產分割金額減少約4300億韓元。不過，相較於將SK股份排除在分割對象之外的一審判決，金額仍增加約14倍。

崔泰源與盧素英都未親自出庭。崔泰源方面在判決出爐後表示：「造成各界憂心，深感抱歉」，將在檢視判決書後決定是否上訴。

精華 FAQ

  • 首爾高等法院家事第1庭更審後，判定崔泰源須向盧素英支付9440億韓元，約6.76億美元，並自判決確定次日起按年息5%計算遲延利息。

  • 大法院先前撤銷二審財產分割部分，認為不應把所謂「盧泰愚秘密資金」300億韓元計入盧素英貢獻程度，因此更審依此重新計算，金額較前次判決減少約4300億韓元。

  • 兩人都沒有親自出庭，崔泰源方面表示對造成外界憂心深感抱歉，並將先檢視判決書內容，再決定是否提出上訴，顯示這場離婚財產爭議仍可能延續。

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