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核武話題才惹議 日官房長官：堅持「不擁有、不生產、不引進」3原則

編譯中心／綜合23日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中文答案。
  • 重點二：日本官房長官木原稔回應稱，政府將續守不擁有、不生產、不引進的非核三原則。
  • 重點三：木原也強調日本安保環境嚴峻，將強化防衛與美國延伸嚇阻，但是否檢討三原則仍未定。

日本防衛大臣小泉進次郎22日訪問比利時期間呼籲打破禁忌討論核武，引發爭議。日本內閣官房長官木原稔23日在記者會上表示，日本將繼續堅持「非核三原則」。

日本NHK等媒體報導，小泉進次郎22日在比利時與北約組織秘書長呂特會談，會後對記者表示：「中國在日本專屬經濟區進行實彈演練，俄羅斯也在英吉利海峽水域實施實彈演練。這次會談讓我們再次對彼此安全保障環境變化達成共識，重新確認印太地區與歐洲大西洋地區的安全保障是不可分割的。」

記者問及對核武的看法時，小泉表示：「法國正在調整核武政策，展現出新的政策方向。面對歐洲及全球正在發生的變化，如果不打破禁忌進行討論，任何國家都無法單憑一己之力確保安全。這是理所當然的事。」

針對小泉的核武相關發言，日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」代表委員田中熙巳說：「以擁有核武為前提的發言令人無法接受，簡直不切實際。小泉進次郎是沒有經歷過戰爭的世代，恐怕不太理解核武帶來的害處。正因如此，更不應該輕率發言。」

對此，內閣官房長官木原稔23日在記者會上表示，小泉的發言，是因日本安保環境面臨戰後最嚴峻且複雜的局面，且確實存在核武等安保威脅，為了守護國民生命與和平生活，政府有必要針對防衛政策向國民妥善說明並持續討論。

木原也說，政府立場將繼續堅持「非核三原則」，不擁有、不生產、不引進核武。透過強化日本防衛能力，以及提升美國提供包括核武在內的「延伸嚇阻」，來全力守護和平安全。

記者問及是否會在修訂「安保相關三文件」時檢討「非核三原則」，木原稔說：「此議題仍將繼續討論，現階段不便預設立場評論。」

精華 FAQ

  • 他表示面對歐洲與全球局勢變化，若不打破禁忌討論核武，任何國家都難以單靠自身確保安全，這番話被外界解讀為對核武討論鬆動，引發爭議。

  • 木原稔說政府會繼續堅持非核三原則，也就是不擁有、不生產、不引進核武；同時強調日本將提升防衛能力與美國的延伸嚇阻，以守護國民安全。

  • 木原表示是否在修訂安保相關3文件時檢討非核三原則，現階段不便預設立場評論，顯示政府雖維持原則，但相關議題仍有持續討論空間。

日本 俄羅斯 小泉進次郎

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