南韓大學生高槓桿炒股票 賺15倍慘歸零 年輕人斷頭占6成
南韓近年掀起AI概念股投資熱潮，不少年輕散戶透過「高槓桿」押注科技股，希望快速翻身，卻在近期股市劇烈震盪中面臨血本無歸的慘痛代價。一名24歲的男大生曾以5倍槓桿將2000萬元(韓圜，下同，約1萬4320美元)本金滾成15倍、達到3億元，不料短短數周內獲利全數蒸發。
綜合外電報導，這波慘烈的斷頭潮中，20至30歲的年輕散戶占比高達62%。損失最嚴重的，正是掛鉤SK海力士與三星電子的單一個股型槓桿ETF。以「KODEX SK海力士」為例，自6月高點以來已重挫約70%。
由於槓桿商品在市場大震盪時具有不對稱風險，下跌虧損速度遠快於上漲獲利速度，SK海力士股價日前創紀錄暴跌後，各大網路投資論壇一片哀號，許多散戶甚至痛訴希望回到炒股前，把本金還給他們。
路透報導，南韓年輕族群對高風險槓桿交易的瘋狂追逐，背後折射出沉重的社會與經濟壓力，例如首爾公寓均價高達一般民眾年收入的14倍，對難以依靠傳統薪資累積財富的年輕人而言，操作高槓桿股票被視為快速實現經濟平等的唯一捷徑。儘管遭受重創，上述受損失的大學生仍表示打算重新積攢本金後再次重返市場，他的終極目標依然是在首爾買房、結婚生子。
報導指出，這場昂貴的投資血淚教訓，同時帶動了民眾對金融教育的爆發性需求。據國會政務委員會資料，今年上半年完成槓桿商品基礎教育的人數突破116萬人，較去年同期暴增近19倍。為遏止市場亂象與保護散戶，南韓金融主管機關已祭出補強措施，將交易最低保證金門檻由1000萬元大幅調高至3000萬元現金，每次交易至少須20股，並延長事前教育時數至3小時。
面對各界要求商品下市的強烈聲浪，青瓦台政策室長金容範則回應，該市場規模已突破10兆韓元，強行退市恐引發龐大賣壓與更大的市場衝擊。政府將透過提高保證金等規範減輕副作用，並與金融監管部門及業者持續研議，力求將槓桿商品的折溢價率與市場衝擊降至最低。
報導指出，首爾房價遠高於一般年輕人可負擔水準，讓不少人認為靠薪資難以累積財富，因此把高槓桿投資視為快速翻身、追求資產增值的捷徑。 他原本以5倍槓桿，把2000萬元本金一度放大到3億元，約賺到15倍，但在近期市場劇烈震盪後，獲利全數蒸發，最後幾乎歸零。 主管機關已將交易最低保證金門檻由1000萬元提高到3000萬元，並要求每次交易至少20股，同時把事前教育時數延長至3小時，以降低散戶過度冒險。
精華 FAQ
報導指出，首爾房價遠高於一般年輕人可負擔水準，讓不少人認為靠薪資難以累積財富，因此把高槓桿投資視為快速翻身、追求資產增值的捷徑。
他原本以5倍槓桿，把2000萬元本金一度放大到3億元，約賺到15倍，但在近期市場劇烈震盪後，獲利全數蒸發，最後幾乎歸零。
主管機關已將交易最低保證金門檻由1000萬元提高到3000萬元，並要求每次交易至少20股，同時把事前教育時數延長至3小時，以降低散戶過度冒險。
上一則
怨洩題、失業…印度蟑螂運動萬人示威 高喊「莫迪下台」
下一則