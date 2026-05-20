以哈戰後 FT：以占1000平方公里地 約1949年建國邊界5%

英國金融時報報導，自哈瑪斯突襲以色列以來，以軍已在加薩、黎巴嫩及敘利亞占領約1000公里土地。(路透)

自2023年10月哈瑪斯突襲以色列 以來，以國總理內唐亞胡 政府透過建立「安全區」與長期軍事控制，已在加薩、黎巴嫩與敘利亞 占領約1000平方公里土地，面積約相當於以色列1949年建國邊界的5%。

英國金融時報（FT）報導，目前以色列新增控制區主要分布在三處，最大是位於黎巴嫩南部，以軍已深入邊境約十多公里，建立所謂「安全區」。以色列宣稱，此舉是為了將真主黨武裝勢力推離邊境，避免其利用反坦克飛彈攻擊以色列北部社區。

內唐亞胡日前更公開表示，以色列已從敵人的火力包圍圈中建立起新的「安全環」，並強調以軍不會輕易撤離。以色列國防部長卡茲甚至揚言，要將控制範圍延伸至利塔尼河（Litani River）一帶。這條河流距離以黎實際邊界最遠可達30公里，是部分以色列右翼人士心中的新理想國界。

在加薩方面，以軍目前控制超過一半領土。除了原有軍事封鎖區，以色列還建立新的緩衝地帶，大量拆除邊境周邊建築與基礎設施，使加薩200萬居民被迫擠在不到戰前40%的土地上生活。聯合國官員指出，以軍正持續壓縮巴勒斯坦人生存空間。

以色列也趁阿塞德政權垮台後擴大在敘利亞南部的軍事陣地，部分軍事行動甚至深入敘利亞境內50公里。儘管以色列並未公開宣布占領範圍，但觀察家指出，以軍正在建立新的既成事實，以便在未來談判中掌握更多籌碼。

據了解，1948年以色列宣布建國後，隨即與阿拉伯國家爆發第一次中東戰爭。1949年，雙方簽署停戰協議，畫定了俗稱「綠線」的停戰線，這條界線成了國際普遍認知的以色列早期實質國界（面積約20770平方公里）

然而，中東地區的土地爭端並未就此平息。1967年6月「六日戰爭」（第三次中東戰爭）爆發，以色列在短短幾天內擊敗阿拉伯聯軍，奪取了約旦河西岸與東耶路撒冷（原由約旦控制）、加薩走廊與西奈半島（原由埃及控制）、戈蘭高地（原由敘利亞控制），這場決定性的戰役，讓以色列控制的土地面積瞬間翻了數倍。

雖然以色列後來在1982年將西奈半島歸還埃及，並於2005年撤出加薩走廊內部，但至今仍實質控制著約旦河西岸大片土地（含移居屯墾區）以及戈蘭高地。