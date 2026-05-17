美血管炎藥致日20死 逾8千人服用 藥商籲暫停投藥

美國製藥公司安進 (Amgen)旗下企業開發的一款血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本造成20名患者死亡。（路透）

血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本 造成20名患者死亡，KISSEI藥品工業15日呼籲暫時停止對新患者投藥；該藥物2022年6月起在日本國內販售，至今有8503名ANCA相關血管炎患者服用。

朝日新聞報導，TAVNEOS是美國製藥公司安進 (Amgen)旗下企業開發，於2021年獲美國FDA 批准推出，2022年開始在日本販售。KISSEI藥品取得權利以後開始販售。服藥患者中，已有22例出現「膽管消失症候群」的肝功能障礙；20名死亡患者中，有13人出現此症狀。有20例是在服藥後3個月內發病。KISSEI藥品工業促請醫生停止向新病人處方TAVNEOS，並小心評估正服用該藥病人情況。

美國食品藥物管理局（FDA）2026年3月31日發布通知，指出已確認服藥患者出現嚴重藥物誘發性肝損傷，提醒患者與醫療從業人員注意。FDA旗下藥物評估與研究中心（CDER）於4月27日表示，已發現這款藥物無法被證明有效，且核准申請文件中包含與重要事實不符的內容，提議撤銷在美國的核准。

歐洲藥品管理局（EMA）也於已1月30日公布，最終階段臨床試驗數據有疑義，已交歐洲醫藥品委員會重新審查。

安進4月回應時指出，藥物包裝一直有標示警告指該藥可能會對肝臟構成傷害，並強調公司對該藥的評估跟FDA不同，認為其「效用比風險大」。美媒稱，除非FDA局長簽令強制TAVNEOS下架，否則該藥可繼續在美國出售。安進發言人最新回應時強調，目前尚未有日本病人確認因服用TAVNEOS而死，又指美國亦有逾8000名病人服用過該藥，但至今未接獲他們因嚴重肝損傷而死亡的報告。

1980年創立的安進是全球最大型生物製藥公司之一，該公司近年捲入不少其他爭議，如稅務問題、壟斷市場和不當推廣等。