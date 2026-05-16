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已逾8千人服用 血管炎藥在日本造成20死 藥商籲暫停給藥

記者雷光涵 ／即時報導
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血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本造成20名患者死亡，K...
血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本造成20名患者死亡，KISSEI藥品工業15日呼籲暫時停止對新患者投藥。（取自KISSEI藥品工業官網）

血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本造成20名患者死亡，KISSEI藥品工業15日呼籲暫時停止對新患者投藥；該藥物2022年6月起在日本國內販售，至今有8503名ANCA相關血管炎患者服用。

朝日新聞報導，TAVNEOS是美國製藥公司安進 (Amgen)旗下企業開發。KISSEI藥品取得權利以後開始販售。服藥患者中，已有22例出現「膽管消失症候群」的肝功能障礙；20名死亡患者中，有13人出現此症狀。有20例是在服藥後3個月內發病。

美國食品藥物管理局（FDA）2026年3月31日發布通知，指出已確認服藥患者出現嚴重藥物誘發性肝損傷，提醒患者與醫療從業人員注意。FDA旗下藥物評估與研究中心（CDER）於4月27日表示，已發現這款藥物無法被證明有效，且核准申請文件中包含與重要事實不符的內容，提議撤銷在美國的核准。

歐洲藥品管理局（EMA）也於已1月30日公布，最終階段臨床試驗數據有疑義，已交歐洲醫藥品委員會重新審查。

ANCA相關血管炎（AAV）是一種自體免疫疾病，主要侵犯全身的小型血管，常見疾病包括顯微鏡下多血管炎（MPA）與肉芽腫併多發性血管炎（GPA，舊稱韋格納肉芽腫）等。

日本 FDA

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