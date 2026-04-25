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加薩戰後首場巴勒斯坦選舉 投票率低競爭有限

中央社／巴勒斯坦自治區雷馬拉25日綜合外電報導
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約旦河西岸和加薩中部迪爾巴拉地區的巴勒斯坦民眾今天參與市政選舉投票作業，這是加薩戰爭爆發以來的首次選舉，現場氣氛冷清，候選人選擇有限。

法新社報導，設在約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah）的中央選舉委員會表示，在以色列占領的約旦河西岸約有150萬登記選民，而加薩（Gaza）迪爾巴拉（Deir al-Balah）地區的登記選民則有7萬人。

新聞機構瓦法社（Wafa） 報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）投票後表示，儘管面臨本地與國際挑戰，巴勒斯坦人民仍在行使民主。

今天清晨，約旦河西岸投票站陸續有選民前來投票，並有外國外交官員在場觀察選舉過程。

中選會指出，截至下午5時，約旦河西岸投票率達40.62%。但加薩迪爾巴拉投票率明顯較低，截至下午6時關閉投票時僅21.2%。

2022年3月舉行的上屆市政選舉，約旦河西岸各城市的投票率為53.7%。

選票上的候選人大多與阿巴斯所屬的世俗民族主義組織法塔（Fatah）有關，或是獨立候選人。

法塔主要對手、同時掌控加薩的哈瑪斯（Hamas）並未參與本次選舉。

地方市政會負責水資源、公共衛生及基礎建設，但沒有立法權。

儘管如此，自巴勒斯坦自治政府主席及立法委員選舉自2006年停擺以來，市政會成為巴勒斯坦自治政府僅存的民主機制之一。

歐洲聯盟（European Union）稱這次投票是推動更廣泛民主化的重要一步。

兩年戰火讓加薩滿目瘡痍，根據當地衛生部統計，這場戰爭已造成超過7.2萬人死亡。目前加薩基礎設施、衛生與醫療體系運作均有困難。

24歲選民哈賽納（Mohammed al-Hasayna）投票後表示，雖然選舉多為象徵意義，但也代表著人民「生存的意志」。他告訴法新社說：「我們是受過教育的人、意志堅定，也該有自己的國家。」

他說：「我們希望世界協助我們走出戰爭災難，夠了，戰爭該結束了，是時候著手重建加薩。」

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