金正恩致函普亭登官媒「永遠挺俄」 被指暗藏1大目的

北韓最高領導人金正恩(左)25日在平壤迎接白俄羅斯總統魯卡申柯(右)首次正式訪問，尋求兩國深化關係聯手合作。(朝中社)

北韓 領導人金正恩表示，北韓將永遠支持俄羅斯，並在官媒25日刊登的信函中，對俄羅斯總統普亭表示讚賞。自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭 以來，俄朝兩國關係日益密切，平壤方面派遣了地面部隊與武器系統，支援俄羅斯的戰爭行動。分析人士表示，這些援助是為了換取俄羅斯提供的糧食與武器技術。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩24日發布訊息表示：「我向您表達誠摯的謝意，感謝您在我再次就任國務委員會委員長這一重任時，率先致上溫暖而真誠的祝賀。」

金正恩表示：「如今，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）與俄羅斯正密切合作，以捍衛兩國的主權。平壤將永遠與莫斯科站在一起。這是我們的選擇，也是不可動搖的意志」

南韓 和西方情報機構估計，北韓已向俄羅斯派遣數千名士兵，主要部署於庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。根據南韓估計，約2000名士兵陣亡，另有數千人受傷。

另一方面，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）25日展開對北韓的首次正式訪問。這兩個國家在遭西方制裁、與俄羅斯關係密切且遭控違反人權的背景下聯手合作。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯的兩天訪問目的在深化關係，「釐清符合雙方利益的關鍵領域，以及最具前景的執行計畫」。

去年9月，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）與魯卡申柯出席在天安門廣場舉行的閱兵儀式時，兩人曾在北京會面，據稱金正恩當時向魯卡申柯提出訪問邀請。

南韓國防研究院專家李浩永（Lee Ho-ryung，音譯）表示，魯卡申科這次訪問北韓，目的在展現反對西方秩序國家的「團結」。她說：「金正恩將試圖藉此機會提高外交能見度，並強化所謂反西方陣營間的團結。」

此外，據韓國政府25日消息，北韓負責涉韓事務的機構勞動黨中央第十局已畫歸外務省，被視為「韓國通」的張錦哲兼任第十局負責人和外務省第一副相。

韓聯社報導，張錦哲曾於2019年4月獲任勞動黨涉韓部門統一戰線部部長，並在兩個月後現身在韓朝邊境板門店舉行的韓朝美領導人會晤現場。他於2021年1月卸任統戰部長，在上月舉行的勞動黨第九大代表大會上當選黨中央委員。

分析認為，若上述消息屬實，這意味著曾經由專門部門主管的涉韓工作改由權力小於勞動黨的內閣負責，主管部門的規格也被降為部級下設單位。