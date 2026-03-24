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哥倫比亞空難69死 總統究責前朝接受美軍「破銅爛鐵」

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一架1983年製造的C-130式力士型運輸機在哥倫比亞南部起飛後墜毀，墜落地點距離起飛跑道約1公里。(路透)
一架1983年製造的C-130式力士型運輸機在哥倫比亞南部起飛後墜毀，墜落地點距離起飛跑道約1公里。(路透)

根據今天的最新統計，哥倫比亞近年來最嚴重的空難之一，死亡人數已升至至少69人；與此同時，哥倫比亞政府將矛頭指向美國，指控該事故飛機實為美方捐贈的「破銅爛鐵」。

法新社報導，這架1983年製造的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules），昨天在哥國南部靠近厄瓜多與秘魯邊境的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛後墜毀，墜落地點距離起飛跑道約1公里

根據最新消息，這架飛機載有126人及彈藥，此數據較先前的通報人數有所調降。

這起事故仍在調查中，共造成57名士兵受傷；此外，趕往現場試圖救援倖存者的居民，也因殘骸中爆炸的彈藥而受傷。

左翼總統裴卓（Gustavo Petro）將責任歸咎於前任總統杜克（Ivan Duque），指對方接受美國提供的這架「破銅爛鐵」。

他在社群平台X上寫道：「極其昂貴的禮物。光是維護費就比買新機還高。但那些逝去的生命，又該如何賠償？我不禁要問：為什麼當初要買一架已服役43年的飛機？」並補充說，他早在1年前就已要求汰換這架力士型運輸機。

哥倫比亞國防部排除在該地區活動的游擊隊發動攻擊的可能性；該地區也是古柯鹼原料古柯（Coca）的種植區。

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