紐時：川習會前 美延後130億美元對台軍售

調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

編譯中心／即時報導
新加坡近年也面臨數位詐騙急遽攀升的嚴峻挑戰，新加坡政府因此將詐騙議題提升至與反恐、反洗錢並列的國家安全層級。2025年，新加坡詐騙案總數與總受害金額均已出現兩位數下降。（路透）
詐騙犯罪猖獗讓各國民眾深惡痛絕，各國政府也無不想盡各種辦法打詐，新加坡去年則是交出詐騙案總數與總受害金額均出現兩位數下降的佳績。新加坡政府是如何做到的？對此，台灣駐星代表處近日特別發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。

報告指出，詐騙犯罪已成為新加坡國家安全層級議題。根據2024年官方統計，當年全年新加坡通報的詐騙案件達5萬1,501起，較前一年又增加10.6%，總財務損失首度突破11億新幣（約8.6億美元），創歷史新高。詐騙不僅造成巨額經濟損失，更對社會信任、金融體系穩定與數位治理能力構成深層挑戰。

值得注意的是，多達八成以上案件屬於受害者在心理操控下進行的「自願轉帳」，顯示詐騙已從單純技術入侵，轉化為結合社交工程與認知操控的複合型犯罪。

為此，新加坡政府2024至2025年間密集修法，包括通過《防詐騙保障法》，授權警方在高風險情境下暫停潛在受害者帳戶使用，突破過去因「自願轉帳」而難以介入的執法困境。

隨著制度逐步落地，2025年上半年，新加坡「自願轉帳」案件比率已較前一年下降，顯示提前介入機制開始發揮效果。同時，新加坡《刑事法（雜項修正）法案》還將詐騙主謀及核心成員納入鞭刑適用範圍，以嚴刑峻罰強化威嚇力。

駐星代表處指出，面臨數位詐騙急遽攀升的嚴峻挑戰，新加坡政府近年的治理思維亦隨之轉型：從過往偏重事後刑罰追訴，轉向建構涵蓋法律制度、組織重整、科技應用、公私協力、社區參與與跨境合作六大面向的綜合防禦網。

但報告也表示，生成式AI詐騙與虛擬資產洗錢仍持續翻新，這也提醒我們：打詐不是一次性勝利，而是長期動態博弈。制度可以築牆，新加坡去年詐騙「雙降」證明城牆已開始發揮效果，但詐騙團體永遠在找裂縫。真正的關鍵，是政府治理能力能否比風險更快升級，在威脅擴散之前，先完成制度與協作機制的迭代。

統計顯示，2025年新加坡詐騙案總數較前一年減少27.6%，總受害金額年減17.9%。

台灣駐星代表處近日發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。（取自駐新加坡代表童振源臉書）

新加坡

才錯過停靠站 米蘭電車出軌撞大樓釀2死38傷

