工黨百年鐵票區失守 英首相施凱爾現「任期內最大危機」

施凱爾在一個近百年鐵票區慘敗。(歐新社)

英國首相施凱爾 (Keir Starmer)所屬工黨(Labour Party)27日在大曼徹斯特(Greater Manchester)一個近百年鐵票區慘敗，為施凱爾帶來更大壓力。

路透報導，這是近一年來最重要的選舉考驗，工黨在最穩固的席次之一失守，為施凱爾在5月地方選舉前帶來更大壓力。在歷經數周政壇動盪以及要求下台的呼聲後，他必須證明自己仍適任首相。

戈頓暨丹頓(Gorton and Denton)選區26日舉行補選，原因是一名國會議員因健康因素辭職。左翼綠黨(Green Party)候選人史賓塞(Hannah Spencer)以40.7%得票率勝出。

法拉吉(Nigel Farage)所屬英國改革黨(Reform UK)則以28.7%居次；工黨則以25.4%淪為第3。

工黨主席杜利(Anna Turley)表示，這個結果「顯然令人失望」。

施凱爾先前不僅阻撓高人氣曼徹斯特市長柏南(Andy Burnham)參選，本周更親赴選區拉票，形同將個人領導威信與工黨勝選掛鉤。通常情況下，英國領導人若擔心敗選都會避免深入地方選區輔選。

施凱爾本月面臨首相任期內最危險時刻，部分工黨議員因他昔日決定任命黨內大老曼德森(Peter Mandelson)為駐美大使，認為他應該辭職。曼德森與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)有私交。

這是綠黨首次贏得國會席次補選，也是首次在英格蘭北部插旗。這次勝選也讓綠黨在國會下議院(House of Commons)650席中握有5席。