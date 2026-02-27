我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

玻利維亞載新鈔軍機墜毀釀15死 民眾湧現場撿錢

中央社27日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。(美聯社)
飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。(美聯社)

根據電視報導，玻利維亞空軍一架軍機今天傍晚載運中央銀行新鈔時，在惡劣天氣下墜毀於首都拉巴斯（La Paz）附近城市愛爾阿托一條繁忙道路上，造成15人死亡、至少30人受傷。

綜合法新社與路透社報導，當地有關當局表示，這架 C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）自聖克魯斯市（Santa Cruz）起飛，降落後衝出跑道，墜毀在鄰近道路上。

玻利維亞國防部證實發生這起空難，但沒有進一步說明詳情。

社群媒體流傳的畫面顯示，飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。路透社無法證實這些畫面的真實性。

玻利維亞中央銀行今天傍晚將向媒體發表談話。

國營航空公司玻利維亞航空（Boliviana de Aviacion）發表聲明表示，墜機事故發生後，愛爾阿托國際機場（El Alto International Airport）一度短暫關閉，並強調涉事軍機並不是機隊飛機。

玻利維亞媒體播出的畫面顯示，這架飛機嚴重毀損，在飛機墜毀的道路上，也有多輛車輛遭波及受損。

飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票...
飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。(路透)

世報陪您半世紀

社群媒體 國防部

上一則

中國剛制裁20家日公司 日大使藉為天皇祝壽稱：日中關係破冰日必然來臨

延伸閱讀

解放軍殲10、殲16等28軍機 騷擾台海空域

解放軍殲10、殲16等28軍機 騷擾台海空域
不到一周兩次墜機 伊朗軍方直升機墜伊斯法罕4死

不到一周兩次墜機 伊朗軍方直升機墜伊斯法罕4死
農曆年前銀行大排長龍 CNN介紹台灣換新鈔紅包文化

農曆年前銀行大排長龍 CNN介紹台灣換新鈔紅包文化
解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
在墨西哥哈利斯科州巴亞爾塔港，一場軍事行動爆發，政府消息人士稱，墨西哥毒梟歐塞奎拉在行動中被擊斃。 路透

從警察到墨西哥頭號毒梟 歐塞奎拉傳奇人生落幕

2026-02-23 12:53

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法