金正恩重申南北韓是「敵對兩國」 南韓統一部「遺憾」

北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（右3）25日在平壤出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵典禮。 (路透)

針對北韓 領導人金正恩 再度表達與南韓 是「敵對兩國」，若南韓輕舉妄動將透過武力回應，南韓統一部26日發布聲明表示，對於北韓立場感到遺憾，但同時會保持耐心推動朝鮮半島和平共存。另外，金正恩女兒金主愛也現身黨代表大會閱兵典禮，她疑似被任命為「飛彈總局局長」，但相關訊息尚未獲北韓官方證實。

中央社引述韓聯社26日報導，金正恩在北韓第9次勞動黨大會上再度確認與南韓是「敵對兩國」。金正恩並表示，「南韓現任執政政權表面標榜的柔和態度，是拙劣的欺瞞戲碼與劣作」，與想要改善南北關係的李在明政府劃清界線。

金正恩也揚言，若南韓在擁核國門前(指北韓)有任何輕率舉動的話，將透過武力行動回應，甚至有讓南韓「完全崩潰的可能性」。

南韓統一部26日對此發表聲明表示，「對北韓在第9次黨大會上表明將持續『敵對兩國』立場，且未回應我政府推動朝鮮半島和平共存努力，感到遺憾。」統一部強調，在朝鮮半島實現和平共存，是保障南北所有人現在與未來安全的唯一道路。

統一部指出，將堅守對北3原則，包括「尊重北韓體制」、「不追求吸收統一」、「不進行任何敵對行為」。統一部指出，不會因為北韓的態度而感到動搖，會耐心推動朝鮮半島和平共存政策。

另據路透報導，正值外界揣測金正恩之女金主愛被培養為潛在接班人之際，北韓官媒26日發布的畫面顯示，金主愛25日晚間現身為北韓勞動黨第九次代表大會畫下句點的閱兵典禮。

朝中社並未明確說明金主愛在閱兵儀式中的角色，但她的現身，可能進一步引發外界對北韓這個建立在金氏家族世襲正當性之上的體制，未來接班布局的揣測。

另據朝鮮日報報導，南韓政府掌握的相關情資顯示，金正恩之女金主愛疑似被任命為「飛彈總局局長」，姓名亦可能為「金主海」，但相關訊息尚未獲北韓官方證實。