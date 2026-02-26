「天然資源國族主義」升溫 各國搶囤關鍵礦產 1趨勢受矚

全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽。（路透）

全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽，美國、歐盟 及亞洲都正擴大礦產庫存，囤積這些被認為攸關國家安全與產業政策的資源，也象徵「天然資源國族主義」時代來臨。

華府已提議規模120億美元的「金庫計畫」（Project Vault），建立稀土 和其他電氣化、國防及先進製造所需的礦產庫存，強化美國工業的供應鏈 韌性。美國也提出其他礦產倡議，例如協調關鍵礦產政策定價與計畫的「資源地緣戰略參與論壇」（FORGE），以及聚焦保護AI相關供應鏈的「矽和平」（Pax Silica）倡議。

澳洲1月宣布，要透過8億美元的戰略關鍵礦產儲備，建立正式的國家支持庫藏戰略，優先考慮銻、鎵和稀土元素。歐盟正根據「RESourceEU」戰略，推動建立關鍵原物料聯合庫存的計畫，路透先前報導，這項行動預料將由義大利、法國及德國預計將領導。

印度和巴西已同意深化在關鍵礦產和稀土層面的合作，除了希望加強雙邊貿易，也力拚為乾淨能源、科技和國防產業所需的關鍵礦產。南韓今年稍早已推出了全面的關鍵礦產戰略，投入約1.72億美元的國家支持，擴大庫存規模和基礎設施。

英國智庫皇家國際事務研究所高級研究員施洛德指出，最新一波的庫存囤積潮，以金屬與礦產領域最明顯，「我們無疑正看到許多國家的思維轉向天然資源國族主義」，「這是危險趨勢，在積累庫存的措施變得更具強制性、缺乏透明度且被武器化時，戰略庫存可能演變成囤貨」。

各國的考量之一，為中國主宰稀土加工領域，可能構成國安漏洞。分析師預期，各國政府將加速囤積關鍵礦產，特別是與能源轉型和國防相關的金屬。StoneX資深金屬分析師葛蕾指出，形容這股趨勢是「天然資源國族主義與追趕期」，且這股趨勢還在早期階段，「各國政府現在認為供應鏈是國安基礎設施，不只是純粹的商業流動」。