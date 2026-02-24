我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／暴風雪後寸步難行 紐約客頻「踩坑」

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

巴西南部豪雨成災 至少25死43失蹤

中央社／巴西茲灰福拉市24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）近日被暴雨侵襲後，當地政府宣布至少25人罹難，另有43人失蹤。（路透）
巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）近日被暴雨侵襲後，當地政府宣布至少25人罹難，另有43人失蹤。（路透）

巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）近日被暴雨侵襲後，當地政府宣布至少25人罹難，另有43人失蹤。災情包含河水氾濫，以及土石流沖毀房屋。

法新社報導，豪雨昨天開始造成嚴重災情。消防隊分享的影像顯示，米納斯吉拉斯州的街道變成洶湧的河流，有居民緊抓電線桿試圖保命，也有人在窗邊揮手求救。

搜救犬今天也投入救災行列，在瓦礫堆與泥土之中搜尋生還者，數百名救援人員與居民也加入尋找失蹤親友的行列。

路透社報導，官方統計指出，茲灰福拉市（Juiz de Fora）有18人死亡、40人失蹤，烏巴（Uba）則有7人死亡、3人失蹤。這兩個城市相距約110公里。

茲灰福拉市政府表示，豪雨引發的洪水和土石流迫使多間市立學校停課，約440人已被迫撤離。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒體X發文表示，「我們將著重確保人道援助、恢復基本服務、支援流離失所的人，以及提供重建援助。」

而巴西政府已經承認茲灰福拉市進入災難狀態，並加快救援工作。

巴西大部分地區的雨季高峰出現在夏季，也就是12月至3月，且常伴隨大雨、雷雨、洪水及土石流。

茲灰福拉市府表示，今年2月為該市歷史上降雨量最多的2月，雨量已超過當月預期的兩倍。市長瑪索羅門（Margarida Salomao）在社群媒體發文直言，情況「非常危急」。

巴西國家氣象機構今天針對14個州發布豪雨警報，其中米納斯吉拉斯州與里約熱內盧州（Rio de Janeiro）全境被列入警報範圍。

世報陪您半世紀

巴西 社群媒體

上一則

克宮：西方決定介入 烏克蘭衝突已變成更大規模對抗

延伸閱讀

全球資金湧入 拉美股市今年來飆漲20%

全球資金湧入 拉美股市今年來飆漲20%
川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬
最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆
巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」