義大利首富換人 神祕軟體金融創業家打敗巧克力之王

義大利金融科技創業家、作風低調神祕的軟體金融公司ION Group創辦人皮格納塔洛打敗巧克力之王，登上首富寶座。（取材自Ｘ平台）

義大利 首富寶座換人。據富比世 最新調查，作風低調神祕的軟體金融公司ION Group創辦人皮格納塔洛（Andrea Pignataro）成為最新首富，打敗巧克力之王費列羅集團（Ferrero）總裁喬凡尼費列羅（Giovanni Ferrero）。

中央社報導，富比世（Forbes）公布的最新財富排行榜，讓許多義大利媒體跌破眼鏡，因為相較擁有金莎、健達、能多益（Nutella）等知名產品的喬凡尼費列羅，新任首富皮格納塔洛超級低調，在新聞界幾乎「默默無名」。

根據富比世調查，皮格納塔洛目前淨資產高達428億美元，比前任義大利首富喬凡尼費列羅多出5億美元。喬凡尼費列羅先前連續四年蟬聯義國首富。

綜合多家義媒報導，皮格納塔洛1970年出生於義大利中部城市波隆那（Bologna），他除了創辦ION集團，還在聖文森及格瑞那丁（St. Vincent and the Grenadines）擁有大片土地，蓋豪華酒店與別墅。聖文森位於加勒比海，是台灣友邦之一。

皮格納塔洛相當低調，鮮少公開露面或發布照片，其公司資訊也很少登上新聞版面。在他成為義國最新首富之後，義大利各家媒體開始挖掘這位神祕富豪的背景。

皮格納塔洛有傲人的學經歷，義媒報導，他在波隆那大學經濟系畢業後，前往倫敦帝國學院（Imperial College London）攻讀數學博士。1994年，他曾在當時很重要的薩洛蒙兄弟投資公司（Salomon Brothers）擔任交易員，該公司後來併入花旗集團。

皮格納塔洛被義大利媒體描述為一位「數字天才」，據說他的記憶力超強，甚至在一次考試中令知名經濟學家賈瓦齊（Francesco Giavazzi）都驚嘆不已。

報導稱，皮格納塔洛近年大量在義大利投資，包括收購知名商業資訊公司Cerved，以及收購為銀行提供資訊服務的Cedacri公司，他也投資多家銀行，並在2024年收購了前身是倍耐力房地產公司的Prelios，擴展業務領域。

義媒報導，ION成立於1999年，是一家提供金融科技、資訊與資料服務的企業，客戶包括多國政府、約全球30%的中央銀行，以及一些世界領導品牌，例如亞馬遜 （Amazon）、微軟和寶潔（P&G）。