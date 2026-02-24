傳13歲金主愛掌北韓飛彈總局 金正恩連任總書記 優先拚核武

北韓朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩(右)與女兒金主愛(左)在平壤的新住宅落成典禮上向民眾致意。(朝中社)

南韓 政府高層消息人士透露，政府22日獲得情報，北韓 領導人金正恩 13歲的女兒金主愛被任命為「飛彈總局局長」。另據北韓官方媒體23日報導，金正恩在五年一度的勞動黨黨代表大會上再度當選總書記。

朝鮮日報報導，金主愛一直陪同金正恩視察核武和飛彈試驗場。南韓掌握情報顯示，金正恩任命金主愛擔任「飛彈總局局長」，以盡早掌握軍隊。儘管飛彈總局局長名義上是北韓國防科學院院長張昌河，但實際上可能是金主愛聽取將領報告並發布指示。

南韓國家情報院曾在12日向國會情報委員會報告稱：「北韓似乎已進入將金主愛指定為接班人的階段，已發現她針對政策提出意見的狀況」。

北韓媒體2022年11月首度正式報導金主愛。當時她陪同金正恩觀看「火星─17」洲際飛彈試射，北韓媒體稱她為「親愛的子女」，但未曾報導她的名字。金正恩也是直到2010年9月被任命為「人民軍大將」確立接班地位後，才由北韓官方正式公布名字。

「主愛」之名最早是在2013年由美國職籃前球星羅德曼接受英國媒體訪問時透露。羅德曼說：「我抱過金正恩的女兒主愛。」2019年脫北的北韓前駐科威特代理大使柳賢雨也作證稱，金正恩將女兒取名為「主愛」，希望她成為「被許多人珍視的親愛的女兒」。

外界至今未能確認金正恩這個愛女的名字。朝鮮日報說，南韓政府近日獲得情報，稱她的名字也可能是「金主海」。

北韓中央通信社報導，在金正恩的領導下，「以核武力量為核心的國家戰爭威懾力已顯著提升」。

勞動黨代表大會每五年僅舉行一次，這場重大會議主導北韓一切政策，從住宅建設到戰爭規畫都在其中。

法新社報導，北韓內部的運作，即使是日常細節也籠罩在神秘之中，而在這為期數天的大會中，罕見地向外界揭示相關政策。

金正恩於19日開幕致詞時，矢言提升民生水準；這透露出北韓受到外國的制裁壓力，國家正面臨經濟困境。

數十年來，北韓一向將核武發展及軍事實力放在首位，即便是國內面臨糧食短缺、饑荒蔓延也未曾改變過。

金正恩已宣布，在今年的黨代表大會中，將揭示國家核武計畫的下一階段目標進展。

這是北韓金氏家族數十年統治下，執政的勞動黨九度召開黨代表大會。金正恩多年來致力塑造個人崇拜，這次黨代表大會再度展現他對北韓絕對的權力掌控。