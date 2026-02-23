南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
北韓朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（左）在平壤的新住宅落成典禮上向民眾致意。（路透）
北韓朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（左）在平壤的新住宅落成典禮上向民眾致意。（路透）

南韓朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府22日獲得情報，北韓領導人金正恩之女金主愛被任命為「飛彈總局局長」。南韓政府正密切關注北韓19日起舉行的第9次勞動黨代表大會。

金主愛一直陪同金正恩視察核武和飛彈試驗場。南韓掌握情報顯示，金正恩任命金主愛擔任「飛彈總局局長」，以盡早掌握軍隊。儘管飛彈總局局長名義上是北韓國防科學院院長張昌河，但實際上可能是金主愛聽取將領報告並發布指示。

南韓國家情報院曾在12日向國會情報委員會報告稱：「北韓似乎已進入將金主愛指定為接班人的階段，已發現她針對政策提出意見的狀況。」

北韓媒體2022年11月首度正式報導金主愛。當時她陪同金正恩觀看「火星–17」洲際飛彈試射，北韓媒體稱她為「親愛的子女」，但未曾報導她的名字。金正恩也是直到2010年9月被任命為「人民軍大將」確立接班地位後，才由北韓官方正式公布名字。

「主愛」之名最早是在2013年由美國職籃前球星羅德曼接受英國媒體訪問時透露。羅德曼說：「我抱過金正恩的女兒主愛。」2019年脫北的北韓前駐科威特代理大使柳賢雨也作證稱，金正恩將女兒取名為「主愛」，希望她成為「被許多人珍視的親愛女兒」。

外界至今未能確認金正恩這個愛女的名字。朝鮮日報說，南韓政府近日獲得情報，稱她的名字也可能是「金主海」。

北韓 金正恩 南韓

俄烏戰將滿4周年 俄使館掛「戰爭勝利」布條 南韓抗議

