奪島再出招？ 川普派醫療船赴格陵蘭 丹麥回擊：無須外援

抗議民眾1月17日在丹麥哥本哈根參與示威活動，聲援格陵蘭。（路透資料照片）

美國總統川普 21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭 。格陵蘭是丹麥 的自治領地，川普長期以來一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪取。華盛頓郵報認為，向格陵蘭島派遣一艘醫療船是川普「持續謀求控制這座北極島嶼的舉措之一」。

川普的言論加劇了美國與丹麥之間的緊張關係，同時讓全球目光聚焦於北極地區。他堅稱礦產資源豐富的格陵蘭，對美國和北大西洋公約組織（NATO）在應對俄羅斯與中國方面的安全至關重要。

他聲稱這艘船將醫治格陵蘭島上許多「生病的人」，但並未透露他指的是誰，也未說明該船將幫助多少人。

川普在社群媒體貼文寫道：「我們將派遣一艘偉大的醫療船正在前往格陵蘭的路上，去照顧那裡許多患病且未得到照護的人。」

對此，丹麥國防部長波爾森回應稱，格陵蘭島不需要其他國家的醫療援助。「格陵蘭島居民能夠獲得所需的醫療保健。他們要麼在格陵蘭島接受治療，如果需要專科治療，則在丹麥接受治療，並不需要特殊的醫療保健計畫。」美媒指出，格陵蘭和丹麥都擁有免費的全民醫保制度。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布的貼文，附帶一張顯然是人工智慧（AI）生成的圖片，顯示長272公尺、通常駐紮在南加州的海軍醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）正航向地平線上白雪皚皚的山脈。

目前不清楚該船是否就是實際派往格陵蘭的船隻。

據悉，「仁慈號」和「安慰號」通常用於支援軍事部署、災難救援和人道援助行動，兩艘船目前都停泊在亞拉巴馬州。2020年，「安慰號」曾被部署到紐約市支援抗疫，但在其停靠的31天內，一共只收治了182位患者。在「仁慈號」停靠洛杉磯的接近兩個月裡，其一共只收治了77位非新冠患者，但是船上有7位船員在停靠洛杉磯期間感染了新冠，導致上百位船員被隔離。

川普在貼文中表示，這艘船將與路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）協調派遣。藍德瑞去年12月被任命為川普的格陵蘭特使。

川普發布帖文的數小時前，丹麥的聯合北極司令部才宣布已從格陵蘭水域的美軍潛水艇撤離一名需要緊急醫療協助的乘員。該潛艇當時浮出水面，距離格陵蘭首都努克約8海里，但尚不清楚兩件事有何種關聯。