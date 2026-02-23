我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

奪島再出招？ 川普派醫療船赴格陵蘭 丹麥回擊：無須外援

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
抗議民眾1月17日在丹麥哥本哈根參與示威活動，聲援格陵蘭。（路透資料照片）
抗議民眾1月17日在丹麥哥本哈根參與示威活動，聲援格陵蘭。（路透資料照片）

美國總統川普21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，川普長期以來一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪取。華盛頓郵報認為，向格陵蘭島派遣一艘醫療船是川普「持續謀求控制這座北極島嶼的舉措之一」。 

川普的言論加劇了美國與丹麥之間的緊張關係，同時讓全球目光聚焦於北極地區。他堅稱礦產資源豐富的格陵蘭，對美國和北大西洋公約組織（NATO）在應對俄羅斯與中國方面的安全至關重要。

他聲稱這艘船將醫治格陵蘭島上許多「生病的人」，但並未透露他指的是誰，也未說明該船將幫助多少人。

川普在社群媒體貼文寫道：「我們將派遣一艘偉大的醫療船正在前往格陵蘭的路上，去照顧那裡許多患病且未得到照護的人。」

對此，丹麥國防部長波爾森回應稱，格陵蘭島不需要其他國家的醫療援助。「格陵蘭島居民能夠獲得所需的醫療保健。他們要麼在格陵蘭島接受治療，如果需要專科治療，則在丹麥接受治療，並不需要特殊的醫療保健計畫。」美媒指出，格陵蘭和丹麥都擁有免費的全民醫保制度。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布的貼文，附帶一張顯然是人工智慧（AI）生成的圖片，顯示長272公尺、通常駐紮在南加州的海軍醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）正航向地平線上白雪皚皚的山脈。

目前不清楚該船是否就是實際派往格陵蘭的船隻。

據悉，「仁慈號」和「安慰號」通常用於支援軍事部署、災難救援和人道援助行動，兩艘船目前都停泊在亞拉巴馬州。2020年，「安慰號」曾被部署到紐約市支援抗疫，但在其停靠的31天內，一共只收治了182位患者。在「仁慈號」停靠洛杉磯的接近兩個月裡，其一共只收治了77位非新冠患者，但是船上有7位船員在停靠洛杉磯期間感染了新冠，導致上百位船員被隔離。

川普在貼文中表示，這艘船將與路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）協調派遣。藍德瑞去年12月被任命為川普的格陵蘭特使。

川普發布帖文的數小時前，丹麥的聯合北極司令部才宣布已從格陵蘭水域的美軍潛水艇撤離一名需要緊急醫療協助的乘員。該潛艇當時浮出水面，距離格陵蘭首都努克約8海里，但尚不清楚兩件事有何種關聯。

世報陪您半世紀

格陵蘭 川普 丹麥

上一則

伊朗反政府示威再起 大學生嗆哈米尼「獨裁者去死」

下一則

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

延伸閱讀

應對川普 台要守住底氣

應對川普 台要守住底氣
川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬
白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」

白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」
川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋