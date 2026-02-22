我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

烏、捷克抵制帕運開幕 痛批國際帕委會1決定令人羞愧

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
抗議俄國與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，捷克與烏克蘭將共同抵制帕運開幕式。(歐新社)
抗議俄國與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，捷克與烏克蘭將共同抵制帕運開幕式。(歐新社)

捷克帕委會20日表示，因俄羅斯與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，將與烏克蘭共同抵制參與國際帕委會（IPC）舉行的帕運開幕典禮。

根據捷克新聞通訊社報導，帕拉林匹克運動會將於3月6日至15日在義大利舉行。由於俄羅斯與白俄羅斯運動員可舉國旗入場參賽，若奪冠也可奏響國歌，引發部分國家的反彈。

捷克帕拉林匹克委員會表示，捷克運動員仍將參加比賽，但不出席開幕儀式，此舉為跟隨烏克蘭的行動。烏克蘭此前已宣布將抵制在義大利維洛納（Verona）舉行的開幕式。

捷克帕委會重申，由於俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，因此反對俄羅斯與白俄羅斯參賽。「體育不僅關乎成績，也關乎價值，而俄羅斯對烏克蘭的侵略完全否定這些價值。因此，我們將與烏克蘭代表隊一同抵制開幕典禮。」

捷克帕委會強調：「這意味著我們的代表將不會出現在維洛納的開幕式上，也不會在科爾蒂納（Cortina）安排旗手，亦不會錄製原定在典禮上播放的運動員致詞影片。」

俄羅斯與白俄羅斯運動員因2022年俄羅斯入侵烏克蘭而面臨禁賽，但IPC在去年取消此禁令，使兩國恢復會員資格，因而得以參加2026年的冬季帕運。

烏克蘭帕委會在聲明中表示，國際帕委會的決定令人羞愧，完全違背賽會原則。

國際帕委會回應批評時指出，作為一個民主組織，取消對俄羅斯與白俄羅斯的禁賽決定，是由會員國投票通過，「來自211個會員中的近180個代表出席會員大會並參與投票。我們必須尊重來自世界各地會員的決定」。

世報陪您半世紀

白俄羅斯 烏克蘭 義大利

上一則

辛巴威獅子DNA資料庫 協助定罪盜獵者創全球首例

下一則

賽車、足球賽…吸金 中東產油國拚GDP 大推運動觀光

延伸閱讀

俄烏戰爭將滿4年捷克集會挺烏 總統籲持續援烏抗俄

俄烏戰爭將滿4年捷克集會挺烏 總統籲持續援烏抗俄
匈牙利擋歐盟援烏900億歐元貸款 供油未恢復前不放行

匈牙利擋歐盟援烏900億歐元貸款 供油未恢復前不放行
斯洛伐克總理喊話烏克蘭：不恢復輸油就停止供電

斯洛伐克總理喊話烏克蘭：不恢復輸油就停止供電
冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

熱門新聞

一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我