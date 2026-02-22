烏、捷克抵制帕運開幕 痛批國際帕委會1決定令人羞愧

抗議俄國與白俄羅斯運動員獲得冬季帕運的參賽資格，捷克與烏克蘭將共同抵制帕運開幕式。(歐新社)

捷克帕委會20日表示，因俄羅斯與白俄羅斯 運動員獲得冬季帕運的參賽資格，將與烏克蘭 共同抵制參與國際帕委會（IPC）舉行的帕運開幕典禮。

根據捷克新聞通訊社報導，帕拉林匹克運動會將於3月6日至15日在義大利 舉行。由於俄羅斯與白俄羅斯運動員可舉國旗入場參賽，若奪冠也可奏響國歌，引發部分國家的反彈。

捷克帕拉林匹克委員會表示，捷克運動員仍將參加比賽，但不出席開幕儀式，此舉為跟隨烏克蘭的行動。烏克蘭此前已宣布將抵制在義大利維洛納（Verona）舉行的開幕式。

捷克帕委會重申，由於俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，因此反對俄羅斯與白俄羅斯參賽。「體育不僅關乎成績，也關乎價值，而俄羅斯對烏克蘭的侵略完全否定這些價值。因此，我們將與烏克蘭代表隊一同抵制開幕典禮。」

捷克帕委會強調：「這意味著我們的代表將不會出現在維洛納的開幕式上，也不會在科爾蒂納（Cortina）安排旗手，亦不會錄製原定在典禮上播放的運動員致詞影片。」

俄羅斯與白俄羅斯運動員因2022年俄羅斯入侵烏克蘭而面臨禁賽，但IPC在去年取消此禁令，使兩國恢復會員資格，因而得以參加2026年的冬季帕運。

烏克蘭帕委會在聲明中表示，國際帕委會的決定令人羞愧，完全違背賽會原則。

國際帕委會回應批評時指出，作為一個民主組織，取消對俄羅斯與白俄羅斯的禁賽決定，是由會員國投票通過，「來自211個會員中的近180個代表出席會員大會並參與投票。我們必須尊重來自世界各地會員的決定」。