俄烏戰爭將滿4年捷克集會挺烏 總統籲持續援烏抗俄

中央社／布拉格21日專電
捷克總統帕維爾21日在支持烏克蘭的集會上，感謝捷克民眾持續助烏克蘭抗俄。（歐新社）
俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿4年，捷克總統帕維爾今日在支持烏克蘭的集會上，感謝捷克民眾持續助烏克蘭抗俄。他呼籲政府繼續提供支持，直到烏克蘭實現和平，並對彈藥倡議計畫持續推進表示欣慰。

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將邁入第4年，警方估計今日約有800人來到布拉格舊城廣場，參加「共同為烏克蘭！」（Společně za Ukrajinu!）集會。

現場參與者手持烏克蘭國旗、捷克國旗與歐盟旗幟，部分民眾舉著「去你的普丁（Vladimir Putin）」、「停止帝國主義俄羅斯」、「烏克蘭萬歲」的標語，或拿著「感謝捷克民眾對烏克蘭支持」的海報。

帕維爾（Petr Pavel）在致詞時表示，未來的和平將會如何，將很長一段時間影響歐洲的未來。捷克人民不能對烏克蘭局勢漠不關心，因為捷克人也曾經歷相似處境。他呼籲在烏克蘭實現和平之前，政府應持續提供支持，並對彈藥倡議得以延續感到欣慰。

他說：「我想感謝所有沒有因此感到厭倦的人。」帕維爾也回顧幾週前俄軍攻擊烏克蘭能源系統，導致民眾在嚴寒中受苦，並感謝個人、組織、機構與企業所提供的援助。

帕維爾指出，關於疲憊的言論對捷克的未來不利。社會依然存在團結精神，這從援助烏克蘭民眾度過寒冬的募款金額中可見。在「SOS基輔」快速募款活動中，民眾為發電機與備用電池捐款達1.87億克朗（約新台幣2.86億元），共有9.6萬名捐款者參與。

帕維爾在演說中駁斥「烏克蘭人需為侵略負責」的說法。他提到汽車黨（Motorists）議員圖雷克（Filip Turek）今年一月訪問烏克蘭期間曾向媒體表示，俄烏戰爭源於大國外交政策、北約擴張與族群問題等因素。

帕維爾認為這個說法不實，並指出由於烏克蘭在1990年代的地緣政治形勢，烏克蘭人民所處的境況比捷克還要糟糕。

烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇（Vasyl Zvarych）致詞時表示，烏克蘭能守住防線，有賴捷克人的支持。他談及彈藥倡議讓烏克蘭獲得炮彈補給，新一屆捷克政府也將持續推動。

茲瓦里奇指出，這場戰爭不僅關乎烏克蘭，因戰爭結果也將影響其他歐洲國家的安全。

集會前一小時，舊城廣場舉行展覽開幕式，透過多個展板紀念在俄烏戰爭中犧牲的捷克人。茲瓦里奇稱讚捷克戰士為英雄，並表示：「我們將竭盡所能，使他們的犧牲以我們的勝利來實現。」

除了布拉格，今日捷克多個城市如布爾諾（Brno）、奧洛摩茲（Olomouc）、茲林（Zlín）與比爾森（Plzeň），也舉行支持烏克蘭的集會或遊行。捷克近20座城市在廣場上展示俄羅斯攻擊烏克蘭的無人機模型。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

