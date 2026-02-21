法蟬聯最大旅遊國收入達913億 美遊客逆勢漲17%

法國蟬聯「全球參訪量最高國家」，而巴黎連續5年獲評為全球最具吸引力城市。（路透資料照片）

2025年全球參訪人數最高國家，由法國以1.02億人次國際遊客蟬聯，較2024年增加了200萬人，續創歷史新高。西班牙以約9700萬外國遊客緊追在後，差距呈現縮小趨勢。值得注意的是，儘管美、法之間矛盾加劇，但美國遊法旅客逆勢成長，2025年人數較2024年成長17%。

數據顯示，巴黎連續5年獲評為全球最具吸引力城市。受奧運 後效應、聖母院重啟及高檔旅遊需求增長影響，法國旅遊收入達775億歐元（約913億美元）。緊隨其後的是馬德里、羅馬和米蘭。

路透報導，法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）表示，2025年有超過500萬美國人造訪法國，這波美國遊客增長格外值得關注的是，在2025年美元走弱、對歐元匯率 下跌超過10%的情況下，美國遊客赴歐旅遊長期享有的匯率優勢明顯減少。

美國遊客激增顯示，許多美國人對於川普與歐洲惡化的關係並不以為意。 此外，儘管亞洲遊客數量有所回升，但仍低於新冠疫情 前的水平，尤其是中國遊客。

巴潘說，去年遊客在法國的消費金額增加了9%，主要原因是更多遊客選擇高檔飯店並大手筆消費。

法國旅遊部表示，法國雖蟬聯「全球參訪量最高國家」，但與西班牙的差距正在縮小。2025年，西班牙接待的外國遊客達到了9700萬人次。更重要的是，選擇西班牙的外國遊客比選擇法國的遊客更願意掏腰包。

西班牙方面在今年1月宣布，其2025年的國際旅遊收入達到了1350億歐元。根據當地官方數據，外國遊客在西班牙的平均逗留時間接近7天。而法國旅遊發展署署長亞當·烏比（Adam Oubuih）指出，遊客在法國的平均逗留時間僅為「5天」。

法國旅遊發展署主席克里斯蒂安·曼泰（Christian Mantei）解釋稱：「西班牙的特點是旅遊旺季開啟較早…… 在安達盧西亞、加那利群島和巴利阿里群島擁有龐大的供應量，並配有航空樞紐，這降低了價格並豐富了選擇。」