高市示警中國脅迫…將修安保3文件 學者：美中關係將牽動日中局勢

編譯中心／綜合20日電
日本首相高市早苗20日出席眾議院全體會議，發表施政演說。（歐新社）
日本首相高市早苗20日在國會發表施政演說時，警告中國「脅迫」行徑日益升高，並承諾全面檢討防衛戰略、鬆綁軍事出口限制，同時強化關鍵供應鏈。她演說時再創金句，宣示「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去」，強調推動政策落實的強烈決心。

路透與富士電視報導，高市表示，日本正面臨自第二次世界大戰以來「最嚴峻且最複雜的安全保障環境」，並指出中國軍事活動擴張、與俄羅斯的安全合作日益緊密，以及北韓核子飛彈能力持續提升。她強調，外交與防衛必須相互配合，並宣示將展開「負責任的日本外交」，致力創造和平與繁榮。

她補充說，政府將於今年修訂「安保三文件」，制定新的防衛戰略，並加速檢討軍事出口規則，擴大對外銷售、強化國防產業。

高市示：「中國正加劇以武力或脅迫方式，單方面改變東海與南海現狀的企圖。」不過，對於轉冷的中日關係，高市也表示，「全面推動戰略互惠關係，構築建設性且穩定的關係，是高市內閣一貫的方針」，並指出「在持續溝通的同時，將從國家利益的觀點出發，冷靜且適切地因應」。

儘管日本有和平憲法，高市加速推動2023年啟動的軍事擴張計畫，預計在3月底前將國防支出提高至GDP的2%，使日本躋身全球軍費支出最高的國家之列。她同時表明，將把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，並新設「宇宙作戰集團」。

日本並沒有如美國中央情報局（CIA）或英國軍情五處那樣的對外或對內情報機構，高市表示，為提升政府的情報蒐集與整合能力，將在內閣設置由首相擔任議長、相關閣員組成的「國家情報會議」，並把內閣情報調查室升格為「國家情報局」，整合包括警方與防衛省在內、跨部會蒐集的情資加以運用。她也強調，政府將推動相關制度設計，防範來自外國的不當干預，並採取必要對策。

除安全議題外，高市提議設立日本版的美國外國投資審查委員會，以審查外資對敏感產業的投資，並將檢討外國人購地的相關規定。她也承諾強化供應鏈，降低對「特定國家」的依賴，並與盟友合作，在偏遠的太平洋島嶼南鳥島周邊確保稀土在內的關鍵原料。此外，她還承諾加速重啟2011年福島核災後停擺的核子反應爐。

美國學者分析，高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後再度出任日本首相，預期中日緊張關係將持續，高市預計3月訪美會晤美國總統川普，盼在川習會前影響川普在相關議題上的想法；美中關係變化很可能牽動日中局勢發展。

日本 高市早苗 供應鏈

