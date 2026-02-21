我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

尹錫悅內亂罪一審判無期 堅稱戒嚴救國

編譯周辰陽／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓前總統尹錫悅（中）19日在首爾中央地方法院出庭，因非法戒嚴被判內亂罪成立，處以無期徒刑。（路透）
南韓前總統尹錫悅（中）19日在首爾中央地方法院出庭，因非法戒嚴被判內亂罪成立，處以無期徒刑。（路透）

南韓前總統尹錫悅因違法宣布戒嚴，19日一審判決認定內亂罪成立，判處無期徒刑。尹錫悅20日透過律師團發表聲明，「這雖是救國的決斷，但因我的不足，最終讓國民經歷了許多挫折與苦難，對此向全體國民致以深切歉意。」

尹錫悅於20日透過律師團發表聲明指出：「當初決定發布緊急戒嚴，完全是基於國家與國民的考量，我對該決定的真誠與目的至今未曾改變。」

對於一審法院認定戒嚴當時派遣軍隊進入國會構成內亂罪，尹錫悅提出反駁。他表示：「僅因軍隊進入國會便認定為內亂，此種邏輯令人難以接受。」但對於是否要繼續上訴，目前尚未表態。

此外，尹錫悅也向執政黨喊話：「政治報復針對我一人就夠了。」他質疑：「從先前的調查、特檢到二次特檢，究竟還要肅清多少人，還要把國家安全徹底摧毀到什麼程度？」並呼籲：「別再繼續損害民主，應回頭多關注國民生計。」

尹錫悅接著強調：「我尹錫悅將在『廣場的審判』中暫時歇一口氣，扛起所有責任。」並表示：「祈禱大韓民國能以『充滿希望的前進』而非失敗，重新屹立不搖。」對此聲明，尹錫悅的辯護律師團解釋道：「這僅是當事人表達當下的心境，並不代表有意放棄上訴。」

目前尚不清楚65歲的尹錫悅何時具備假釋資格，不過多數無期徒刑受刑人通常可在服刑20年後申請假釋。

世報陪您半世紀

尹錫悅 戒嚴 南韓

上一則

俄烏戰將邁入第5年 難民嘆無處逃

下一則

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

延伸閱讀

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷
尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴

尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴
尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望

尹錫悅一審判無期徒刑 支持與反對民眾皆表失望
南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」