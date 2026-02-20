我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

編譯中心／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比爾蓋茲臨時取消印度AI峰會演說。（路透資料照片）
比爾蓋茲臨時取消印度AI峰會演說。（路透資料照片）

比爾蓋茲在原定發表主題演講的前幾小時，宣布退出印度AI影響力峰會，為這場盛會再添打擊。該峰會先前因籌辦疏失、機器人出包，以及代表抱怨交通混亂而蒙上陰影。BBC評價，儘管印度懷有「宏大的創新雄心」，但在AI發展方面，印度「仍有很長的路要走」。

路透報導，蓋茲基金會（Gates Foundation）表示，億萬富豪比爾蓋茲將不會發表演說，「以確保焦點集中在AI峰會的核心優先事項上」。就在幾天前，蓋茲基金會才否認缺席傳言，並堅稱他會如期出席。

印度總理莫迪（Narendra Modi）19日對大會致詞，同台嘉賓還包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

美國司法部上月公開電郵，揭露蓋茲基金會職員與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有聯繫，外界普遍認為這是比爾蓋茲取消演講的原因。

文件顯示，在艾普斯坦服刑期滿後，比爾蓋茲曾多次與他會面，討論擴大慈善事業。比爾蓋茲對此表示，雙方的關係僅限於慈善相關的討論，並坦承與艾普斯坦會面是個錯誤。

繼比爾蓋茲缺席後，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也傳出取消行程，打亂這場峰會陣腳。該盛會原本標榜為「南方世界」（Global South）首場大型人工智慧（AI）論壇，也是印度尋求建立全球AI治理領導地位的關鍵平台。

科技巨頭的相繼退出讓本就混亂不堪的AI峰會雪上加霜。社交媒體上充斥着創辦人、參展商和代表們的投訴和抱怨，他們稱安檢和臨時關閉的展廳導致他們被困在場館外。

許多人也抱怨，一場國際訪客雲集的展會，場館內的食品攤位卻不接受電子支付，只能使用現金。與會者還發現，會場沒有無線網路，移動數據信號也極其微弱，暴露印度通信基礎設施的短板。

另據路透報導，AI峰會導致新德里酒店價格飆升，泰姬陵酒店平日約2200美元一晚的套房，上周標價已超過3.3萬美元。

世報陪您半世紀

AI 比爾蓋茲 印度

上一則

分裂南韓／尹錫悅戒嚴 多次拿北韓、中國當藉口

下一則

尹錫悅進政壇1年 首選公職就當選總統

延伸閱讀

艾普斯坦醜聞延燒 比爾蓋茲臨時缺席印度AI峰會

艾普斯坦醜聞延燒 比爾蓋茲臨時缺席印度AI峰會
胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理
涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕