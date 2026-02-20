捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

比爾蓋茲臨時取消印度AI峰會演說。（路透資料照片）

比爾蓋茲 在原定發表主題演講的前幾小時，宣布退出印度AI 影響力峰會，為這場盛會再添打擊。該峰會先前因籌辦疏失、機器人出包，以及代表抱怨交通混亂而蒙上陰影。BBC評價，儘管印度懷有「宏大的創新雄心」，但在AI發展方面，印度「仍有很長的路要走」。

路透報導，蓋茲基金會（Gates Foundation）表示，億萬富豪比爾蓋茲將不會發表演說，「以確保焦點集中在AI峰會的核心優先事項上」。就在幾天前，蓋茲基金會才否認缺席傳言，並堅稱他會如期出席。

印度總理莫迪（Narendra Modi）19日對大會致詞，同台嘉賓還包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

美國司法部上月公開電郵，揭露蓋茲基金會職員與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有聯繫，外界普遍認為這是比爾蓋茲取消演講的原因。

文件顯示，在艾普斯坦服刑期滿後，比爾蓋茲曾多次與他會面，討論擴大慈善事業。比爾蓋茲對此表示，雙方的關係僅限於慈善相關的討論，並坦承與艾普斯坦會面是個錯誤。

繼比爾蓋茲缺席後，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也傳出取消行程，打亂這場峰會陣腳。該盛會原本標榜為「南方世界」（Global South）首場大型人工智慧（AI）論壇，也是印度尋求建立全球AI治理領導地位的關鍵平台。

科技巨頭的相繼退出讓本就混亂不堪的AI峰會雪上加霜。社交媒體上充斥着創辦人、參展商和代表們的投訴和抱怨，他們稱安檢和臨時關閉的展廳導致他們被困在場館外。

許多人也抱怨，一場國際訪客雲集的展會，場館內的食品攤位卻不接受電子支付，只能使用現金。與會者還發現，會場沒有無線網路，移動數據信號也極其微弱，暴露印度通信基礎設施的短板。

另據路透報導，AI峰會導致新德里酒店價格飆升，泰姬陵酒店平日約2200美元一晚的套房，上周標價已超過3.3萬美元。