抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

印度加爾戈提亞斯大學在AI峰會展出宣稱自行「開發」的機器狗，網友認出其實是中國公司宇樹科技的「Go2」機器狗後，該校攤位遭斷電清場。圖為「Go2」機器狗資料照。（路透）

印度 政府定位為旗艦級盛會的「印度AI 影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企圖將印度塑造成全球AI樞紐。不過，一所大學將會場展出的中國製機器狗宣稱為校方自行研發，引發輿論譁然。校方起初將外界批評形容為「宣傳攻勢」，最終仍對外公開致歉。此外，印度IT巨頭威普羅公司也被指疑似用了同款產品。

BBC與新德里電視台（NDTV）報導，事件曝光於加爾戈提亞斯大學（Galgotias University）一名教授告訴國營廣播電視台DD News，校方卓越中心「開發」了一隻名為「Orion」的機器狗，相關影片隨後在網路上瘋傳。

然而，網友很快認出，這其實是中國公司宇樹科技（Unitree Robotics）生產的「Go2」機器狗，市面上可直接購買，售價約20萬盧比（約2200美元），並指控加爾戈提亞斯大學不誠實，將外國技術冒充為印度本土創新。

該名教授辛格（Neha Singh）事後澄清，自己並非AI領域專家，而是在管理學院傳播學系任教，從未試圖將該機器狗宣傳為校方的自主研發成果，先前發言可能造成誤解，「也可能是我沒有把自己想說的話說清楚，或者是你們沒有真正理解我想表達的意思。」

加爾戈提亞斯大學註冊主任高爾（Nitin Kumar Gaur）出面辯稱，爭議源於對「開發」（develop）與「發展」（development）兩個詞彙的混淆，「我們並沒有開發這隻機器狗，只是參與發展過程。」校方則發表聲明，否認曾宣稱打造該機器人，並將反彈形容為「宣傳攻勢」。