我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

加州華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度加爾戈提亞斯大學在AI峰會展出宣稱自行「開發」的機器狗，網友認出其實是中國公司宇樹科技的「Go2」機器狗後，該校攤位遭斷電清場。圖為「Go2」機器狗資料照。(路透)
印度加爾戈提亞斯大學在AI峰會展出宣稱自行「開發」的機器狗，網友認出其實是中國公司宇樹科技的「Go2」機器狗後，該校攤位遭斷電清場。圖為「Go2」機器狗資料照。(路透)

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企圖將印度塑造成全球AI樞紐。不過，一所大學將會場展出的中國製機器狗宣稱為校方自行研發，引發輿論譁然。校方起初將外界批評形容為「宣傳攻勢」，最終仍對外公開致歉。

BBC與新德里電視台（NDTV）報導，事件曝光於加爾戈提亞斯大學（Galgotias University）一名教授告訴國營廣播電視台DD News，校方卓越中心「開發」了一隻名為「Orion」的機器狗，相關影片隨後在網路上瘋傳。

然而，網友很快認出，這其實是中國公司宇樹科技（Unitree Robotics）生產的「Go2」機器狗，市面上可直接購買，售價約20萬盧比（官方網站指導價為人民幣9997元，約1447美元），並指控加爾戈提亞斯大學不誠實，將外國技術冒充為印度本土創新。

▲ 影片來源：X平台＠Bhairaviyogi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

該名教授辛格（Neha Singh）事後澄清，自己並非AI領域專家，而是在管理學院傳播學系任教，從未試圖將該機器狗宣傳為校方的自主研發成果，先前發言可能造成誤解，「也可能是我沒有把自己想說的話說清楚，或者是你們沒有真正理解我想表達的意思。」

加爾戈提亞斯大學註冊主任高爾（Nitin Kumar Gaur）出面辯稱，爭議源於對「開發」（develop）與「發展」（development）兩個詞彙的混淆，「我們並沒有開發這隻機器狗，只是參與發展過程。」校方則發表聲明，否認曾宣稱打造該機器人，並將反彈形容為「宣傳攻勢」。

報導指出，爭議延燒後，校方一度被要求撤離峰會攤位；儘管校內教師稱未接獲正式通知，攤位數小時後仍遭斷電。BBC記者直擊，該校攤位的燈已被關閉，現場也未見校方人員。隨後，加爾戈提亞斯大學對此公開致歉，聲稱負責展館的代表對產品技術來源認知不足，且未獲授權受訪，卻因面對鏡頭過於投入而提供不正確資訊。

由於引發爭議的影片也曾被分享到印度資訊科技部長瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）的官方 X 帳號上，讓高峰會主辦單位相當難堪，相關貼文隨後已下架。印度資訊科技部秘書克里希南（S Krishnan）則表示，這起風波不應「掩蓋」其他與會者投入的努力。

世報陪您半世紀

印度 AI

上一則

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

延伸閱讀

印度AI峰會 Nvidia與L&T、Yotta等印商宣布合作計畫

印度AI峰會 Nvidia與L&T、Yotta等印商宣布合作計畫
Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲
微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及
併入肯恩大學 新州城市大學5月末屆畢典

併入肯恩大學 新州城市大學5月末屆畢典

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」