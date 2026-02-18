金正恩攜女出席萬戶住宅落成禮 下令小學生學俄語

北韓領導人金正恩與其女兒金主愛出席平壤和盛區第萬戶住宅落成典禮。(路透)

北韓 官媒16日報導，北韓領導人金正恩 攜女兒金主愛，在平壤 和盛地區出席新建住宅區落成典禮。此次住宅專為海外陣亡官兵的家屬興建，象徵國家對犧牲軍人的關懷與榮譽。

北韓中央通信社指出，原計畫五年內完成的年度新建住宅約1萬戶已提前完成。這項大型建設工程從去年8月底公布計畫到竣工，僅用了半年多時間完成，被官方包裝為國家級盛事，以彰顯北韓在改善民生及城市建設方面的成果。

分析人士指出，工程工期短促背後，有大量軍事部隊與青年突擊隊24小時連續施工，建材品質普遍低劣，耐震與耐久性令人關切。

根據路透與南韓消息，這批新住宅將優先分配給在俄烏戰爭中戰死的北韓士兵家屬。北韓媒體稱，住宅落成象徵國家對戰歿官兵家屬的「最大限度關懷」，並藉此向國內外展示政績。

觀察家認為，此舉同時服務於即將召開的第9次勞動黨代表大會，金正恩可藉此強化政治形象及建設成績，會議將討論未來五年北韓在國防、經濟及核武發展等政策方向。

近年北韓多次舉辦公開儀式悼念犧牲士兵，包括新建紀念公園及軍人雕像。據外媒報導，自2024年起北韓派遣約1萬4000名士兵赴烏克蘭與俄軍一起作戰，其中逾6000人戰死。這類紀念活動以及住宅落成，既彰顯軍人犧牲，也服務於官方政治日程，並展示體制恩惠。

除建設工程外，北韓近期亦加強與俄羅斯的教育與文化交流。英國每日星報報導，金正恩已下令，小學生自四年級起必須學習俄語，平壤當局計畫設立俄語教育中心，以培養對俄語的熟悉與理解。

俄方資料顯示，目前約600名北韓人學習俄語，使其成為北韓三大受歡迎外語之一；同時，約3000名俄國學童及300名大學生學習韓語，另有96名北韓學生在俄國大學就讀。此舉顯示北韓積極深化與俄羅斯的雙邊關係，並將語言教育納入國家戰略考量。