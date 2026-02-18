世局緊張 瑞典重啟60年來首次大型平民撤離演習

為因應世界局勢日趨緊張，瑞典 9月將在南部的哥特蘭島重啟大型平民撤離演習，主要目的在於一旦戰爭衝突升高時，政府部門能有效地將平民自風險較高區域撤離到較安全區域。這是瑞典自1960年代後第一場大型平民撤離演習，預計明年還會在瑞典北部進行規模更大的相關演習。

瑞典廣播電台（SR）的Ekot新聞頻道報導，這樣的演習在1950、1960年代的瑞典很常見，9月這場演習將是1960年代後瑞典首次的大型平民撤離演習。

哥特蘭島（Gotland Island）防務主管瑟德曼（Alf Söderman）表示，這次演習能讓各部門對大型平民撤離比較有把握，也是讓世界各國知道瑞典可以處理這類情況的機會。

演習預計需要超過300名各年齡層與性別的志工配合，撤離工具將是哥特蘭島公車。瑟德曼表示，人員撤離是相當複雜的行動，撤離的平民中有長者、幼兒，各種不同需求的人，甚至有貓狗需要動物團隊支援。

瑞典最大型的類似平民撤離演習於1961年在斯德哥爾摩舉行，當時撤離了3萬人。

瑞典電視台（SVT）報導，哥特蘭島去年公布演習計畫，其中一個預設情境是北大西洋公約組織 （NATO）軍隊在波羅的海情勢惡化後進駐哥特蘭島北部，這將讓當地成為衝突高風險地區，因此需要將平民撤離到南方安全地區。

哥特蘭島首長歌尼次卡（Charlotte Petri Gornitzka）表示，平民是戰時國防重要後援與支持，最好盡可能正常生活，盡量讓社會維持正常運作。哥特蘭島需要島民，因此撤離首要選擇是將平民撤離到島上較安全區域，而不是撤離到瑞典本土，這是從烏克蘭 學到的經驗。

瑞典民防與韌性署（Swedish Civil Defence and Resilience Agency）表示，危機發生時，平民應盡可能繼續住在自家，大型撤離是最後逼不得已的手段。瑞典民防與韌性署將在瑞典戰爭風險最高的區域進行相關演習，下一場預計於2027年在瑞典北部舉行，屆時將與芬蘭、挪威等國共同進行多方演習。