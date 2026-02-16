我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐新波特大橋轉線施工 通勤列車一個月內大減班

不到1%機率 63歲男「突失去閱讀能力」竟是中風 誤認太累險延誤就醫

高市早苗支持率連5度飆破7成 逾67％日人挺修憲 過半盼中道聯合分手

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本產經新聞15日報導，日本首相高市早苗領導的內閣支持率高達72%，在眾議院大選後仍居高不下，較1月增加1.2個百分點；自高市就任以來，支持率已連續5次站上70%區間。不支持率為22.8%，較1月小幅下滑。另有67.1%受訪者表示贊成高市推動修憲，明顯高於反對的25.2%。

民意對自由民主黨在這次眾議院選舉拿下超過2/3席次的結果偏向肯定。調查顯示，認為「這次選舉結果很好」者達55.6%，高於認為「不好」的31.5%。在政權架構方面，最多受訪者支持維持自民黨與日本維新會聯合執政，約34.8%；其次是自民黨、維新會再加上國民民主黨的三黨聯合（26.5%）；支持自民黨單獨執政者僅9%。

針對立憲民主黨與公明黨眾院議員合流成立的「中道改革聯合」，民調顯示，多數民眾不認為換代表後形象有明顯改變，逾8成認為「沒有變」。至於未來走向，過半受訪者認為「最好分回立憲與公明」，約51.8%，支持維持現狀者僅16.2%。

在政策優先順序上，受訪者最希望政府處理物價上漲與減稅等民生議題，其次才是社會保障與外交安全等項目。對執政黨主張「限期2年將飲食料品消費稅降為0%」，支持實行者略過半，但反對者也超過4成，顯示減稅雖具吸引力，財源與後續影響仍牽動觀感。

這份民調由產經新聞與富士新聞網共同進行，統計於2026年2月14至15日，以市話與手機電話訪問為主，取得全日本共1008名18歲以上民眾回覆，並依國勢調查結果抽樣與加權校正。

世報陪您半世紀

日本 民主黨 民調

上一則

列車上共80名乘客 瑞士雪崩發生脫軌 展開救援行動

延伸閱讀

日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法

日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注
高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案