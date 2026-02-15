法國凱旋門前襲警 嫌犯遭擊斃 遭曝有恐怖主義前科

我的頻道

編譯羅方妤／綜合14日電
法國巴黎著名地標凱旋門13日發生男子持刀襲警事件，男子遭員警開槍集中後送醫不治，現場旁觀者和員警無人傷亡。警方封鎖凱旋門周圍區域。（路透）
法國巴黎著名地標凱旋門13日發生男子持刀襲警事件，男子遭員警開槍集中後送醫不治，現場旁觀者和員警無人傷亡。警方封鎖凱旋門周圍區域。（路透）

法國24小時電視台（France 24）報導，法國官員表示，巴黎著名地標凱旋門13日舉行儀式時，發生男子持刀和剪刀襲警事件。涉案男子被執勤員警開槍後送醫不治。

法國反恐檢察官辦公室表示，這名嫌犯是1978年出生的法國公民，過去在比利時曾因恐怖主義相關指控而遭定罪，他因為傷勢過重，送醫後不治而亡。當局沒有公布嫌犯姓名。

一名巴黎警官指出，當時凱旋門正在舉行重新點燃紀念無名烈士的永恆之火儀式，襲擊者鎖定了一名正在駐守現場的員警襲擊。這名警官說，另一名員警擊中襲擊者，沒有旁觀者和員警在這起襲擊中受傷。

在嫌犯送醫不治而亡前，法國反恐檢察官辦公室表示，已就「與恐怖主義相關活動」的謀殺未遂指控展開調查。

法國反恐檢察官辦公室指出，襲擊者2013年遭比利時布魯塞爾一間法院被判處17年監禁，罪名是2012年在比利時莫倫貝克-聖約翰（Molenbeek）涉及針對3名員警的恐怖主義活動相關謀殺未遂案。聲明指出，他最初在比利時服刑，又在2015年被移送回法國繼續服刑，並於去年平安夜出獄，此後一直受到司法監督和監視措施管束。

13日傍晚，凱旋門附近仍有大批警力部署，凱旋門已對大眾關閉。但凱旋門周圍圓環交通仍開放車輛通行。巴黎大眾運輸營運商RATP表示，附近地鐵站仍應警方要求出於安全考量關閉。

法國內政部長努涅斯在社群媒體X的訊息中，表達他「全力支持在面對恐怖主義威脅時，冷靜沉著並果斷行動的員警」。

