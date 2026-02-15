波蘭經濟強勁 人均GDP追趕英國 成為歐洲移民新熱點

我的頻道

編譯林文彬／綜合14日電
數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國。（路透）
數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國。（路透）

波蘭人過去數十年來遷居海外謀生的景象已經大逆轉。數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國，這個曾為共產主義國家、昔日的「人口外流國」正憑藉著強勁經濟成長、較低生活成本以及蓬勃科技產業，成為歐洲移民新熱點。

英國營建商人默瑟不久前徵求一名駐波蘭行銷人才，相較於過去大家對移居波蘭不感興趣，渴望在波蘭工作的英國人這次多到讓默瑟應接不暇，吸引35名英國人應徵。

波蘭和英國之間的移民流動已逆轉，在去年6月止的一年，移居英國的波蘭國民僅7000人，但移居英國後又重返波蘭的人數多達2.5萬人；2020年來持有英國護照但住在波蘭者已從11.3萬人大增至18.5萬人。

據國際貨幣基金（IMF）數據，自1989年波蘭共產主義垮台以來，波蘭GDP成長率在全球名列第二，僅次於中國大陸。2000年波蘭人均GDP為英國的42.7%，但25年後人均GDP已大幅上升至4萬5113美元，相當於英國的85.9%。這趨勢未歇，波蘭平均家庭所得預估2031年將超越英國。

前幾年移居波蘭的英國民眾切爾明絲卡說，最吸引她的因素是生活成本較低。她名下位於華沙、附花園的三層樓房屋，比倫敦一間兩房公寓還便宜。其他因素包括夫妻能互相轉讓育嬰假，且在波蘭感覺較安全。

在2004年加入歐盟的10個前東方集團國家經濟成長都很強勁，但波蘭獨特優勢在於擁有3800萬的人口規模。波蘭外國直接投資在2003至2023年增加七倍，對歐盟出口自2004年來成長五倍。

目前波蘭是歐盟第三大牛奶生產國，在一些重要農業領域表現已超越英國等歐洲國家，但波蘭成長並非只以農業或製造業等傳統優勢為基礎。波蘭網路速度比英國快，華沙被視為金融科技先鋒，遊戲業也蒸蒸日上。

波蘭 歐盟 移民

