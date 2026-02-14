我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球

美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球

德總理梅爾茨：強權政治回歸 歐洲皮要繃緊點

編譯易起宇／綜合外電
德國總理梅爾茨在慕尼黑安全會議上表示，全球政治再度回到大國主導的時代，歐洲必須立即因應。（路透）
德國總理梅爾茨在慕尼黑安全會議上表示，全球政治再度回到大國主導的時代，歐洲必須立即因應。（路透）

德國總理梅爾茨在慕尼黑安全會議（MSC）上發表講話，對全球政治進行了嚴厲的評估，他認為歐洲已回到過去那個以權力競爭和戰略對抗為特徵的時代，必須立即因應。

梅爾茨表示，冷戰後的單極世界假設已不再適用，他認為全球政治已再次由主要大國主導，這些大國透過軍事、經濟和技術實力來發揮影響力。

他表示，中國已經有條不紊地佈局，以形塑國際體系，並警告北京可能很快就會在軍事上與美國勢均力敵，這凸顯了美國絕對主導地位的時代已經結束。梅爾茨認為，中國正日益利用全球相互依存關係，試圖把國際規則改寫為對自身有利。

梅爾茨承認，雖然俄羅斯的經濟規模遠小於歐盟，但歐洲卻未能將經濟實力轉化為戰略優勢。他說，歐洲的軍事、政治和技術潛力仍大多數尚未被充分利用。

梅爾茨強調，自由已不再是理所當然的，他敦促歐洲人接受這個新的現實，但絕不屈服。他表示，只要歐洲願意採取果斷行動並立即做出犧牲，仍有能力和責任去影響全球局勢。

他在強調歐洲責任的同時，也駁斥了歐洲應與美國保持距離的呼籲。他表示，批評者低估了跨大西洋夥伴關係的持久價值，儘管存在政治和文化差異，。

他表示，北約（NATO）仍然是一項戰略優勢，這不僅對歐洲而言如此，對美國來說也是，他敦促雙方重建信任。

世報陪您半世紀

歐盟 德國 俄羅斯

上一則

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

延伸閱讀

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗
五角大樓列阿里、百度、比亞迪涉中國軍企 1小時突撤回

五角大樓列阿里、百度、比亞迪涉中國軍企 1小時突撤回
慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空
美關稅障眼法 搶走台灣「命根」、削弱國際競爭力

美關稅障眼法 搶走台灣「命根」、削弱國際競爭力

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境