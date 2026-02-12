古巴油荒 俄羅斯航空公司撤遊客後將停飛 德國發布旅警

我的頻道

編譯中心／綜合11日電
俄羅斯聯邦航空運輸局表示，羅西亞航空和北風航空將在未來幾天內將俄國觀光客撤離古巴；圖為首都哈瓦那街上行駛的車輛。（路透）
在美國施壓引發古巴石油危機後，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）11日表示，兩家俄羅斯航空公司計畫在未來幾天內將俄國觀光客撤離古巴，隨後將停飛古巴，直到航空燃油短缺情況緩解為止。德國10日則發布旅行警示，呼籲公民若非必要應避免前往古巴。

路透報導，俄羅斯聯邦航空運輸局指出，這兩家航空公司分別是羅西亞航空（Rossiya Airlines）及北風航空（Severny Veter）。

美國總統川普政府已宣布，古巴對美國國家安全構成「非比尋常且特殊的威脅」，並表示古巴將不再獲得委內瑞拉的石油。川普政府同時揚言，如果墨西哥等其他供應國繼續運送燃料給古巴，將對其加徵關稅。

美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）獲美方支持出任委內瑞拉臨時總統。

古巴已警告國際航空公司，自10日起島內將不再提供航空燃油。

另據中央社引述法新社報導，德國10日發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴。

德國外交部說：「古巴正面臨嚴峻能源危機，而能源基礎設施普遍老舊使情況進一步惡化。」公告指出，古巴「能源與燃料嚴重短缺，影響到生活的各個層面」，包括醫療照護。

由於目前來自海外的飛機無法在古巴補充燃料，德國外交部說，「航班運作受到重大限制」，而且「已有數家飯店已經關閉」。

該部門指出，「大眾運輸、路燈、交通號誌、提款機、通訊及安全系統都已嚴重受限，或面臨完全失效」的風險。

古巴發電廠難以維持電力供應 ，石油短缺已讓整個國家面臨陷入全面停電的窘境。

哈瓦那當局已宣布緊急措施，包括國營企業工時縮短為四天，並限縮燃料銷售。

古巴近年來停電、燃料短缺本就一再發生，如今更加惡化，哈瓦那當局指責川普企圖「扼殺」古巴經濟。

