法再傳加密幣綁架案 女法官與母遭囚30小時脫困 6人被逮

法國檢察官8日表示，在發生一名地方法官與她母親因加密貨幣 勒索案遭綁架囚禁約30小時的事件後，有關當局已成功逮捕六名犯嫌，其中包括一名未成年人。

中央社引述法新社報導，里昂（Lyon）檢察官德蘭（Thierry Dran）先是表示有四男一女拘留，後又證實有一名未成年人8日被帶進警局。

警方之所以採取行動，是因為一名35歲的地方法官與她67歲母親6日在法國東南部的德龍（Drome）一間車庫被人發現，兩人身上都有傷。

被綁架的母女檔6日脫逃後，檢察官德蘭當天開記者會表示，兩名受害者是4日深夜至5日清晨期間被綁架。

德蘭表示，被綁的35歲地方法官的伴侶在一間加密貨幣新創公司擔任要職，案發期間並不在家，但事後收到綁匪發送的訊息及受害者照片，對方要求以加密貨幣支付贖金，並威脅若不迅速轉帳將殘害肉票的肢體。警方隨即動員160名警力展開大規模搜救行動。

但贖金還沒付，兩名受害者已自行脫困。她們大力敲打車庫門，鄰居聽見聲響後設法開了門，讓兩人順利逃脫。

法國近來已發生多起針對虛擬貨幣 富豪及其家人的綁架勒贖案。2025年1月，加密貨幣公司Ledger共同創辦人巴朗（David Balland）及其伴侶遭綁。Ledger當時估值逾10億美元。

綁匪剁掉巴朗的手指並要求巨額贖金，隔天將他獲釋。他的女友則被發現遭綑綁在巴黎近郊一輛汽車的行李箱內。

同年5月，四名蒙面人在巴黎綁架一名在馬爾他經營加密貨幣公司的男子的父親。綁匪同樣砍掉受害人手指，要求家屬支付數百萬歐元的贖金。受害人被綁58小時之後，在一場突襲行動中獲釋。