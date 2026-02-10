以色列總統訪澳洲 挺巴團體數千人示威 至少15人被捕

我的頻道

編譯中心／綜合9日電
支持巴勒斯坦者9日在澳洲雪梨市政廳外集會，警方拘捕抗議者。(歐新社)
支持巴勒斯坦者9日在澳洲雪梨市政廳外集會，警方拘捕抗議者。(歐新社)

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）9日抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加薩走廊行動中所扮演的角色，期間警民爆發激烈衝突，至少有15人被捕。

路透報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日慶祝猶太光明節（Hanukkah）期間，發生導致15人身亡的大規模槍擊案。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）後邀請赫佐格訪問澳洲，展現對當地猶太社群的支持。

赫佐格9日上午抵達雪梨後，先前往邦代海灘向槍擊案受害者敬獻花圈，並與倖存者及15名死者的家屬會面。

然而，赫佐格訪澳引發部分民眾強烈不滿，並指控他是造成加薩走廊平民傷亡的共犯。支持巴勒斯坦的團體9日晚在澳洲各地發動示威抗議。

數以千計民眾聚集在雪梨市中心的商業區廣場，聆聽演說並高喊支持巴勒斯坦的口號。

現年30歲的雪梨示威者艾略特（Jackson Elliott）說：「邦代海灘大屠殺非常可怕，但我們的澳洲領導階層完全漠視巴勒斯坦及加薩人民的存在。」

他說：「赫佐格迴避所有關於占領的問題…，但他仍難辭其咎。」

大批警力在抗議現場戒備，有直升機在空中盤旋，也有騎警到處巡邏。

儘管如此，雪梨的集會活動仍轉趨激烈，警方動用胡椒噴霧和催淚瓦斯，抵擋試圖突破防線繼續前進的人群。有法媒報導，至少15人被捕並與警察發生肢體衝突。

墨爾本市中心也有群眾聚集，要求以色列停止「占領」巴勒斯坦的土地。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）對赫佐格來訪表示歡迎，但澳洲猶太人理事會（Jewish Council of Australia）9日公布逾千名猶太裔澳洲學者及社群領袖簽署的公開信，呼籲艾班尼斯撤銷對赫佐格的邀請。

抗議者9日聚集在澳洲墨爾本弗林德斯街車站，反對以色列總統到訪。(歐新社)
抗議者9日聚集在澳洲墨爾本弗林德斯街車站，反對以色列總統到訪。(歐新社)

澳洲 猶太 巴勒斯坦

