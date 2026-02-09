我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

「政治變色龍」阿努廷狂打務實牌 料續任總理

編譯中心／綜合8日電
泰國現任總理阿努廷代表保守派泰自豪黨角逐本屆大選，他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求，強調由他續任總理能維持泰國政局穩定。由於他的主要對手進步派人民黨表現不如預期，一般預料阿努廷可望續任總理。

現年59歲的阿努廷去年與人民黨達成協議，在9月出任總理。該協議後來破裂，阿努廷12月中解散國會，使大選時程提前至今年2月。

阿努廷出身華裔政商世家，中文名陳錫堯，父親是政商兩界的重量級人物。他在曼谷的男子私校就讀，之後赴美攻讀工程學位。1990年，他加入父親的建設公司「中泰公司」，並擔任總裁。

他1996年投身政壇，之後加入泰愛泰黨，該黨是前總理塔信創立，阿努廷並先後擔任塔信政府的公共衛生部及商務部副部長。

2007年，泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁參政。他2012年重返政壇，成為泰自豪黨黨魁。

泰自豪黨長期依賴跨黨聯盟支持，顯示其政治穩定性不足，甚至有「政治變色龍」稱號。阿努廷政治手腕靈活，不僅借助黨創辦人尼溫的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守菁英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

這次選戰，阿努廷藉著泰柬邊境衝突等事件，主打國安議題，讓泰自豪黨成為泰國保守派旗手，成功擊退進步派攻勢。他過去曾主推大麻合法化而有爭議，去年底泰國南部水災也被批應對不當，從選舉結果看來並未嚴重影響選情。

阿努廷立場較親中，他上任後積極推動中泰合作，並視中國為重要夥伴。

泰國 大麻合法化 邊境

