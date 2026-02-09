我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

葡萄牙總統決選出口民調：中間偏左席古壓倒勝出

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據出口民調葡萄牙中間偏左派候選人席古（Antonio Jose Seguro）在8日舉行的總統選舉決選中，以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉（Andre Ventura）。

中央社引述法新社報導，根據兩家全國性電視台出口民調預測，社會黨席古囊括67%到73%選票，而溫杜拉則獲得27%到33%選票。

這意味現年63歲的席古將一如外界預期，接替保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

長達兩周風暴和強風造成至少7人死亡，經濟損失估達40億歐元。惡劣天候嚴重干擾這場選戰。

前社會黨黨魁、政壇老將席古從該黨青年團開啟從政生涯。他2014年在黨內權力鬥爭中落敗，由後來成為歐盟理事會主席的柯斯塔（Antonio Costa）取代黨秘書長職位。

儘管過去十年鮮少出現在公眾視野，席古從未放棄其「現代溫和左派」理念。

他參選總統時並未取得社會黨領導層支持，但多數黨內高層後來轉而相挺。

在1月的首輪選舉中，席古以31.1%得票居冠，溫杜拉則以23.5%緊追其後。由於11名候選人中無人得票過半，排名前兩名進入決選。席古最終獲極左、中間及右派政治人物支持。

溫杜拉是葡萄牙史上第一位成功晉級決選的極右派候選人。他所屬的「夠了」（Chega）儘管2019年才創黨，在去年5月國會大選中已經成為主要反對黨。

新總統將於3月初宣誓就任。

葡萄牙 民調 歐盟

上一則

「政治變色龍」阿努廷狂打務實牌 料續任總理

下一則

美特使登駐中東航母威嚇伊朗 和平獎穆哈瑪迪又遭伊判囚7年半

延伸閱讀

日相高市翻盤成功 照見賴總統不願面對的事

日相高市翻盤成功 照見賴總統不願面對的事
「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資
新州聯邦參議員布克 競選連任募得3000萬

新州聯邦參議員布克 競選連任募得3000萬
葡萄牙總統決選2/8登場 民調預測極右派勝算低

葡萄牙總統決選2/8登場 民調預測極右派勝算低

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差