我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

曼達尼開放徵才平台 8萬人申請僅31人獲聘

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

中央社／巴黎7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國前文化部長賈克朗(左)曾與美國性犯罪富豪艾普斯坦在羅浮宮前合影。(美聯社)
法國前文化部長賈克朗(左)曾與美國性犯罪富豪艾普斯坦在羅浮宮前合影。(美聯社)

美國新公布的性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案揭露，法國前文化部長賈克朗涉嫌與他有不當財務往來，賈克朗因此面臨日益增加的壓力，並於今天請辭巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一職。

法新社報導，賈克朗（Jack Lang）致信法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表達請辭之意，巴霍則告訴記者，他打算啟動提名阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）臨時主席的程序。

不過，賈克朗仍堅稱自己並無任何不當行為。

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年，並自2013年起擔任阿拉伯世界文化中心主席，他是最新一批公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。

根據法新社看到的內容，已高齡86歲的賈克朗在信中寫道，他願在下次董事會會議上提出辭呈。

法國外交部一位匿名消息人士透露，外交部原定明天召見賈克朗，但這項會面已取消。

法國金融犯罪檢察官辦公室昨天表示，在艾普斯坦文件提到賈克朗及其女兒卡洛琳（Caroline Lang）後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌對兩人展開初步調查。

賈克朗今天稍早告訴法新社，檢方對他提出的指控「毫無根據」，且他歡迎當局對他進行調查。

他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及670次以上。

▼收聽一洲焦點Podcast：

艾普斯坦 教育部

上一則

與美磋商格陵蘭問題 丹麥外長：處境改善但危機未解

下一則

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

延伸閱讀

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查
與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉

與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉
西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次
親兒涉案、艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

親兒涉案、艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病