「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

編譯周辰陽、茅毅／綜合5日電
日本將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普（右）公開力挺首相高市早苗。圖為川普與高市早苗2025年10月28日在橫須賀的美國海軍基地登上「華盛頓號」航艦。(路透)
日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指出，川普以現任美國總統身分公開表態支持高市，堪稱極為罕見。而氣象預報指出，本周末日本受強冷空氣影響，東京周日均溫僅攝氏6度，選民將在極寒天氣下投票，可能影響投票率。

川普寫道，日本將於8日舉行「對未來極為關鍵的立法選舉」，高市已證明自己是「強而有力且睿智的領導人」，並稱期待3月19日在白宮接待她來訪。

貼文並提到，川普與隨行代表團訪日期間，都對高市留下深刻印象。除國家安全議題外，美日近來也在推動一項對雙方都有利、規模可觀的貿易協議；他並稱，高市及其執政聯盟的施政表現值得高度肯定。

川普最後寫道：「因此，身為美國總統，我很榮幸對她以及她那個備受尊敬的執政聯盟所代表的一切，給予完全且全面的背書。她不會讓日本人民失望！祝你們在這個極為重要的星期日投票順利。」

日本TBS電視台指出，國家領導人就他國選舉公開表態、明確支持特定立場，往往會被指為「干涉內政」，因此一般會刻意避免。川普在表態支持高市首相後不久，也隨即表達對將於4月舉行國會大選的匈牙利總理奧班的支持。

另外，日本8日舉行眾議員大選，根據氣象預報，本周末日本受強冷空氣影響，以東京為例，周日均溫僅攝氏6度，選民將在極寒天氣下投票，可能影響投票率。

日本氣象廳5日預測，北海道與日本東北地區的風雪將逐漸增強，以日本海沿岸為主的地區7、8日兩天恐降大雪，尤其北海道居民必須注意暴風雪對交通造成的影響；甚至通常不太下雪的九州都可能下，從西日本至東日本的太平洋沿岸也可能下雪；8日日本關東地區的天氣預報雖是陰天，很下雪的可能性非常高。

根據氣象廳預測，8日的選情之夜不巧是大雪高峰，呼籲打算外出投票的選民注意，當天恐有「警報級大雪」。日本政府總務省消防廳表示，截至5日上午，全日本和雪有關的死亡人數增至38人和413人受傷。

另，根據日本每日新聞自3至5日所做民調，自民黨可望在眾議院單獨過半，席次甚至大幅超過過半所需的233席，若加上共組執政聯盟的日本維新會，自、維執政聯盟將挑戰達2/3席次的310席。至於由最大在野黨立憲民主黨和公明黨在選前組成的中道改革聯合，新席次恐低於立、公兩黨選前合計的167席。

日本將於8日舉行國會大選。圖為一名路人走過展示候選人競選海報的告示板。(歐新社)
