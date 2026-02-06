繼承祖父頭銜？ 金正恩傳重啟已廢止多年的「主席制」

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
北韓領導人金正恩據傳可能繼承其祖父、已故領導人金日成曾使用的「主席」頭銜；圖為金正恩2日出席了位於北韓平安北道的一處畜牧場的開幕儀式。（路透）
北韓領導人金正恩據傳可能繼承其祖父、已故領導人金日成曾使用的「主席」頭銜；圖為金正恩2日出席了位於北韓平安北道的一處畜牧場的開幕儀式。（路透）

美國智庫「北緯38度」3日分析，北韓領導人金正恩可能繼承祖父金日成「主席」頭銜，透過即將召開的勞動黨第9次代表大會與最高人民會議，重啟已廢止多年的「主席制」。自2024年9月起，北韓官媒逐步出現「國家元首」稱呼金正恩的用語，包括勞動黨副部長金與正演說提及「國家元首直屬獨立情報機關」，同月最高人民會議報導「國家元首發表重要演說」。

專注北韓消息的「北緯38度」指出，北韓對領導人頭銜使用極為謹慎，此變化非偶然措辭，可能釋放政治體制調整訊號。1972年北韓憲法第89條明確定義「共和國主席」為國家元首，在金日成1994年去世後，1998年修憲廢除主席制，金正日以國防委員會委員長和勞動黨總書記身分執政，並未沿用「主席」頭銜。

現行2023年版憲法中，金正恩職銜為「國務委員會委員長」，被界定為「共和國的最高領導人」。但2024年10月及2025年1月兩度修憲內容未公開，外界推測已為頭銜變更鋪路。

分析認為，「國家元首」表述折射權力集中趨勢，若主席制復活，可能提升國務委員會地位、削弱勞動黨政治局作用，並影響未來接班安排。

另據朝中社報導，北韓「2026年全國冬季運動會」開幕式前一天在兩江道三池淵市白頭山地球體育村冰球館舉行。分析認為，北韓舉辦全國冬運會，彌補無緣冬奧會的遺憾。

報導稱，參賽運動員將在冰球、花樣滑冰、滑雪等5大項的共50多個小項進行角逐。一名負責人在開幕式上表示，此次大會有望成為進一步提升冬季體育項目競技水平的重要契機。

北韓在冬季體育項目國際舞台上的表現一直都不太亮眼，而且此次未能拿到即將開幕的2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會參賽權。花滑原本是北韓冬季體育強項，但「花滑招牌」廉黛玉/韓錦澈組合未能獲得參賽席位。北韓最近一次派團參加冬奧會是在2018年，當時北韓派出由22人組成的體育代表團訪韓參加平昌冬奧會。

圖為北韓「2024年全國冬季運動會」開幕式現場。(朝鮮央視畫面截圖)
圖為北韓「2024年全國冬季運動會」開幕式現場。(朝鮮央視畫面截圖)

北韓 冬奧 金正恩

輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光
金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清
北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標
北韓試射4飛彈 金正恩：將公布下一階段核威懾計畫

