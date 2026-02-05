年輕人熱愛高市 「早苗活」熱潮推動日本眾院改選加溫

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗（中）在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠，民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支持度上揚，形成明顯「火車頭效應」。(歐新社)

日本 首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群支持率高達近九成，在這次日本眾議院 改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。根據朝日新聞最新民調 ，高市的自民黨可望在465席的眾院單獨過半，獲得強大民意授權。

日媒報導，日本政府與執政黨正在協調眾議院選舉本月8日投開票過後，於本月18日召開特別國會，並舉行首相指名選舉。當天選出的新首相預計立即組閣，並率領新內閣上路。共同社3日引述數名消息人士披露上述消息。

此外，日本眾議院選舉將在本月8日投開票。日本總務省指出，截至3日，日本全國約42%的投票所預計在投開票當天提前關閉。總務省的相關業務負責人推測，「這可能是受到降雪影響」。

英國經濟學人分析，高市享有高人氣並非因為過去3個月的政績，而是她個人代表的意義。在長期由保守男性把持的日本政壇，高市代表「改變」。

前幾任自民黨首相無法贏得年輕選民支持，高市卻做到了。

更重要的是，高市打破自民黨長久以來的陋習。自民黨自1955年創黨以來長期把持日本政壇，但近年選民對其不透明的募款操作和密室政治感到厭倦。過去自民黨首相幾乎都來自政治世家，高市是上班族和警察之女，能坐上首相大位全靠自己打拚。

根據最新民調，在18至29歲年輕族群中，高市支持度近90%。日本放送協會(NHK)在高市上任後做的民調顯示，她在18到39歲年齡層支持度為77%，高於兩位前任石破茂和岸田文雄剛上任時的支持度，分別為38%和51%。

高市支持者創造一個新名詞「早苗活」(Sanakatsu)，源自「推活」(oshikatsu)，意指粉絲全心全意支持偶像的應援活動。讀賣新聞報導，印有高市照片的競選傳單「很快就被拿完」，顯示「早苗活」支持熱潮正在基層快速擴散。

彭博指出，高市擅長運用社群媒體，有助於推升她的人氣。去年7月到11月間，YouTube頻道上與高市有關影片流量遠超過各別政黨。高市10月上任後，她的YouTube流量是參政黨在7月參議院選舉期間所創高峰的三倍。

經濟學人指出，高市現在的考驗是，「早苗活」死忠粉絲能否助她在8日的選舉成功擴大自民黨席次。

另據南華早報報導，外界普遍預期高市可望在這次選舉取得壓倒性勝利，預料選後她將延續對中國的強硬立場，但不會進一步升高雙邊緊張情勢；觀察人士也認為，北京短期內仍不太可能與高市政府展開實質接觸。

橫濱明治學院大學教授密福特表示，高市不太可能對中國採取更具對抗性的立場。他說，「日本已為她先前的『台灣有事』言論付出經濟代價，而她一直試圖非正式收回這些說法」，美國也曾勸她不要採取可能進一步挑釁北京的行動。